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Президент "Наполи": Хотелось бы закрытый турнир из 14 команд. Никаких вылетов, как в НБА

Мировой футбол
Новости
22 Декабря 2023 10:51
Президент "Наполи": Хотелось бы закрытый турнир из 14 команд. Никаких вылетов, как в НБА

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", президент итальянского «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, какую модель турнира ему хотелось бы видеть. Напомним, неаполитанцы поддержали решение Европейского суда по Суперлиге и готовы рассмотреть своё участие в проекте.

«Мне бы хотелось элитную серию с участием 7-8 сильнейших команд и команд с потенциалом. Такие места, как Палермо и Бари, не могут там не присутствовать, турнир закрытый из 14 команд. Никаких вылетов, как в НБА. Ниже тогда две группы Серии А из 20 команд, остальное дилетантство», - приводит слова де Лаурентиса журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на печатное издание Corriere dello Sport.

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал».

İdman.biz

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