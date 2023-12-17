На футбольных полях Европы: "Барса" снова оступилась - ВИДЕО

После поражений от «Жироны» и «Антверпена» «Барселона» не сумела вернуться на победный путь. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на football.kulichki.net, хотя у команды Хави были все шансы набрать три очка на «Месталье». Несмотря на то, что «Валенсия» не запиралась у своей штрафной и порой отвечала довольно остро, «сине-гранатовые» выглядели предпочтительнее в обоих таймах. Хотя до перерыва достаточно моментов растранжирили и те, и другие. Хозяева могли открыть счёт уже на 2-й минуте, но Иньяки Пенья отразил выстрел Романа Яремчука. У гостей очень хотел отличиться Роберт Левандовски, но с его тремя ударами Гиорги Мамардашвили справился. А Педри из выгодной позиции выстрелил над самой перекладиной. После перерыва «Барселона» поддавила и открыла счёт – отличился Жоау Феликс, а эффектной предголевой передачей отметился Френки де Йонг. Тут же Феликс едва не оформил дубль, а затем момент упустил и Рафинья. И на 70-й минуте хозяева наказали «Барселону» за транжирство – Уго Гильямон с линии штрафной выстрелил точно в правую «девятку». Хави бросил в бой Феррана Торреса и Ламина Ямала, и первый упустил два шанса. Не сумел пробить Мамардашвили и Рафинья. «Валенсия» уже мало чем отмечалась впереди. В итоге «Барселона» была вынуждена довольствоваться ничьей. Команда Хави рискует заметно отдалиться от «Жироны» и «Реала» после матчей лидеров. «Валенсия» же не сумела прервать свою безвыиграшную серию, но эту игру «летучие мыши» определённо занесут себе в актив.

Предыстория.

«Барселона» к гостевому матчу с «Валенсией» подошла в невесёлом настроении. Команда Хави в предыдущем туре уступила лидирующей в Примере «Жироне» (2:4), а три дня назад сенсационно проиграла в Лиге чемпионов «Антверпену» (2:3), который ранее очков не набирал. Это не повлияло на то, что «сине-гранатовые» шагнули в плей-офф с первого места, однако ударило по самолюбию каталонской команды. Да и семь пропущенных мячей в двух встречах дали Хави богатую пищу для размышлений. В чемпионате «Барселона» исчерпала лимит на осечки, перед 17-м туром от «Жироны» её отделяли семь очков, а от «Реала» — пять. Так что на «Месталье» гостям была нужна только победа. Соперник «сине-гранатовых» пребывал в кризисе. В предыдущих четырёх турах он набрал всего один балл. Причём, на этом отрезке «летучие мыши» уступили другим претендентам на «золото» — «Реалу» (1:5) и «Жироне» (1:2). Правда, это были гостевые встречи. Дома «Валенсия» смотрится увереннее. В последнее время дружина Рубена Барахи порадовала своих болельщиков лишь скромной кубковой викторией над «Аросой» (1:0). Победа над фаворитом могла бы вернуть уверенность хозяевам, которые в турнирной таблице застряли на двенадцатом месте. В прошлом сезоне «Валенсия» дважды уступила «Барселоне» со счётом 0:1. Вот и на сей раз игра обещала стать упорной. У команд имелись некие кадровые проблемы. «Сине-гранатовым» не могли помочь Марк-Андре тер Стеген, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо и Гави, у «летучих мышей» же отсутствовали Габриэл Паулиста, Хосе Луис Гайя, Хави Герра и Андре Алмейда.

Ход матча.

Рафинья, Левандовски и Феликс составили атакующее трио у «Барселоны», в полузащите вышли Педри, де Йонг и Гюндоган. У «Валенсии» в нападение были выдвинуты Дуро и Яремчук. Лопес и Перес расположились на краях полузащиты, а Пепелу и Гильямон – в центре. «Валенсия» едва не отличилась в самом дебюте встречи. На 2-й минуте хозяева ввели мяч из аута, Лопес прострелил с левого края на Яремчука, который с разворота пробил в правый нижний угол, но Пенья в падении спас свою команду. Вскоре последовал ответ «Барселоны». Канселу запустил в чужую штрафную по правому краю Рафинью, и тот прострелил от лицевой, но Москера прервал передачу. Гости заработали угловой, Гюндоган навесил на Левандовски, скидка которого не дошла до партнёра. На 9-й минуте Яремчук откликнулся на проникающую передачу, однако Кунде не проиграл ему борьбу, и голкипер накрыл мяч в ногах у нападающего. Через некоторое время Коррейя отметился неточным дальним ударом. На 13-й минуте Левандовски пострадал в борьбе с Диакаби. Роберт не сразу поднялся на ноги, но, к счастью, сумел продолжить игру. Вскоре Канселу прервал опасную передачу на углу вратарской, после розыгрыша углового Москера в падении замкнул подачу с фланга, однако игровой снаряд прилетел в руки голкиперу. После розыгрыша хозяевами ещё одного корнера каталонцы улетели в контратаку, и Левандовски из-за штрафной пальнул в дальний угол, но Мамардашвили спас свою команду. На 21-й минуте Пепелу на левом краю штрафной рухнул в борьбе с Рафиньей, однако свисток главного арбитра матча Мигеля Ортиса Ариаса в этом эпизоде промолчал.

Тут же «Барселона» провела ещё один быстрый выпад, и Левандовски едва не замкнул прострел Канселу, но Диакаби вовремя заблокировал этот удар. Игра по-прежнему шла в обе стороны. На 24-й минуте Диакаби закинул мяч вперёд на Яремчука, но тот с защитником на плечах чуть отпустил от себя сферу, и она стала добычей Пеньи. Через некоторое время Левандовски едва не провёл гол-красавец. Араухо сыграл в отборе на чужой половине поля, протащил мяч вперёд по центру и отпасовал на Гюндогана, который отдал пас на левый угол вратарской, откуда Роберт пробил в падении боковыми «ножницами», но Мамардашвили отвёл угрозу. Вскоре уже сам Гюндоган мог потревожить голкипера «Валенсии», однако техника подвела Илкая. Затем «Валенсия» провела пару позиционных атак, но до удара дело не довела. «Барселона» была ближе к голу. На 34-й минуте Феликс на левом краю штрафной собрал на себя нескольких защитников и покатил назад к линии на одинокого Педри, который пальнул над самой перекладиной. Следом за этим Канселу вырезал длинную передачу через всё поле на Левандовски, тот здорово обработал мяч в окружении двух соперников и попытался мягко перекинуть голкипера, но игровой снаряд оказался в руках у Мамардашвили. Игра не давала зрителям скучать. На 37-й минуте Пенья прервал опасный прострел Переса, но «летучие мыши» быстро вернули мяч себе, и Дуро в падении неточно пробил с угла вратарской. Вскоре «Барселона» заработала очередной угловой, и подачу Гюндогана едва не замкнул Кунде. В концовке первого тайма команды обменялись стандартами, однако остроты не создали. В итоге встреча плавно докатилась до перерыва.

В перерыве замен не последовало. Второй тайм команды начали без раскачки. На 47-й минуте Левандовски после длинной передачи в касание пробил из-за штрафной рядом с дальней штангой. В ответной атаке «Валенсии» Перес сыграл на подборе, но угодил в соперника, и «летучие мыши» заработали угловой. На его подаче первым был Пенья, выбивший сферу кулаком. Вскоре право на корнер получили и каталонцы, однако после его розыгрыша нарушили правила в атаке. На 52-й минуте «Барселона» вполне могла открыть счёт. Де Йонг отдал передачу на правый фланг на Канселу, тот покатил на Гюндогана в штрафную, и Илкай в касание пробил рядом с ближней крестовиной. Впрочем, вскоре каталонцы добились своего. На 55-й минуте де Йонг внешней стороной стопы классно забросил за спины защитникам на Рафинью, который с правого края прострелил во вратарскую на Феликса, и Жоау беспрепятственно поразил цель – 0:1. Тут же Яремчук отметился дальним выстрелом, но он больших проблем Пенье не создал. А на 58-й минуте хозяева едва не привезли второй гол в свои ворота. После ошибки Переса мячом завладели гости, Левандовски с левого края штрафной прострелил на Феликса, португалец пробил в касание, но Диакаби в падении заблокировал этот выстрел. На 62-й минуте Рубен Бараха бросил в бой Каньоса, заменив Яремчука. У гостей не отчаивался отличиться Гюндоган. Вскоре он в падении попытался замкнуть прострел Рафиньи, но влетел в соперника, и арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Илкая. Вскоре Гюндоган на грани фола отобрал сферу у Переса, тот быстро вскочил на ноги и в ответ срубил немецкого полузащитника. Фран тут же получил «горчичник», хотя мог нарватьс яи на удаление.

«Барселона» жаждала добыть комфортное преимущество. На 68-й минуте Рафинья после заброса Кунде достал мяч на линии (хотя всё-таки показалось, что упустил за лицевую), обыграл защитника и пальнул под ближнюю штангу с острого угла, но Мамардашвили спас свою команду. На 70-й минуте гости пожалели об упущенных моментах. Перес получил заброс на правом фланге и от лицевой по высокой дуге закинул мяч в центр, хозяева подобрали сферу на дуге штрафной, где Гильямон подработал игровой снаряд себе под удар и выстрелил в правую «девятку» - 1:1. В этом эпизоде было подозрение на офсайд, однако гол всё-таки был засчитан. На 72-й минуте команды обменялись рокировками. У хозяев Амаллах вышел вместо Переса, а у гостей Торрес заменил Феликс. Вскоре де Йонг мог организовать ещё один гол «Барселоны», однако «свежий» Торрес с линии вратарской пробил в голкипера. На 77-й минуте с де Йонга сняли бутсу, наступив ему на ногу, но судья проглядел этот эпизод, и затем Дуро из-за дуги штрафной выстрелил неточно. Френки выразил бурное несогласие с арбитром и получил «горчичник». На 79-й минуте Канселу привёз опасный стандарт на свои ворота и схлопотал предупреждение. Пепелу решился на прямой удар, но, перебросив «стенку», пробил над ближней крестовиной. Затем команды провели очередные рокировки. У «Валенсии» Фулькье, Мари и Гасеровски заменили Лопеса, Дуро и Васкеса. У «Барселоны» же Ямал вышел вместо Гюндогана. На 82-й минуте Рафинья выскочил с глазу на глаз с Мамардашвили, но не сумел его переиграть, голкипер отразил удар плечом. Затем 11-му номеру гостей помешал затолкать сферу в пустые ворота Гасеровски. Через некоторое время де Йонг мог нарваться на удаление, но вторую жёлтую за фол на Коррейе не получил. Арбитр добавил к основному времени целых шесть минут, и на второй из них после прострела Бальде Рафинья с линии штрафной пробил в защитника, а затем Араухо пальнул рядом с правой штангой. Ну а после Бальде заработал угловой, после его розыгрыша Рафинья опасно прострелил, но никто эту передачу не замкнул, и сферу прокатилась рядом с дальней штангой. На последних секундах Торрес вырвался на ворота, но чуть замешкался, и Москера выбил мяч у него из-под ноги. Таким образом, команды победителя не выявили.

Лучший игрок матча – Гиорги Мамардашвили.

«Барселона» создала предостаточно моментов. Однако голкипер «Валенсии» отлично читал игру и выручал свою команду. В первом тайме Мамардашвили не позволил отличиться Левандовски в нескольких моментах, а после перерыва выиграл дуэли у Торреса и Рафиньи, в итоге записав на свой счёт шесть сейвов.

ХХХ

В центральном матче 17-го тура Ла Лиги «Атлетик» одержал уверенную победу над «Атлетико». Всего несколько дней назад команда Диего Симеоне расправилась с «Лацио» и финишировала в своей лигочемпионской группе на первом месте, но, видимо, в той встрече «матрасники» оставили слишком много сил. Потому как игру в Бильбао гости просто провалили. Итоговый счёт в полной мере не отражает происходящего на поле. «Атлетик» должен был выигрывать крупно, моментов хозяева создали предостаточно. Особенно в первом тайме, но до перерыва «матрасники» не пропустили. В каких-то эпизодах гостей спасал Ян Облак, а где-то хозяевам не хватало точности. После ударов Нико и Иньяки Уильямсов мяч попадал в каркас ворот, а Ойан Сансет не реализовал пенальти, выстрелив над крестовиной. Казалось, такое транжирство могло дорого обойтись баскам, но соперник не сделал выводов в перерыве. Во втором тайме картина на поле заметно не изменилась, и уже на 51-й минуте хозяева закономерно открыли счёт – после розыгрыша ими углового Горка Гурусета расстрелял ворота с близкого расстояния. А очень скоро Нико Уильямс упрочил преимущество хозяев, поразив дальнюю «девятку» эффектным ударом. В дальнейшем «Атлетик» мог довести счёт и до крупного. Впрочем, в концовке поединка были моменты и у гостей, но провести «гол престижа» они не сумели. «Атлетик» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей и теперь отстаёт от «Атлетико» и «Барселоны» всего на два очка. Команда Эрнесто Вальерде на деле продемонстрировала, что готова бороться за топ-4.

Предыстория.

Поединок между «Атлетиком» и «Атлетико», пожалуй, можно было назвать центральным матчем 17-го тура чемпионата Испании. Обе команды были на ходу. Гости в семи последних матчах во всех турнирах победили шесть раз. На этом отрезке «матрасники» уступили лишь «Барселоне» на выезде в рамках Ла Лиги. Три дня назад команда Диего Симеоне обыграла дома «Лацио» (2:0) и финишировала на первом месте в группе Лиги чемпионов. Хотя мадридцам для выполнения задачи хватало и ничейного результата. В Примере же «Атлетико» идёт четвёртым, но по потерянным очкам имеет преимущество перед «Барселоной». Чтобы остаться в чемпионской гонке, гостям нужно было побеждать в Бильбао. Между тем, «Атлетик» в последний раз терпел поражение ещё в конце октября. Беспроигрышная серия басков во всех турнирах насчитывала восемь матчей. В Кубке Испании «Атлетик» вышел в 1/16 финала, а в Примере идёт вровень с «Реалом Сосьедад» на пятом-шестом местах. От «Атлетико» хозяев отделяли всего пять очков, так что в случае победы они вклинивались в борьбу за зону Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «матрасники» дважды обыграли басков со счётом 1:0. Разумеется, хозяева жаждали взять реванш. Матч вполне мог снова выйти низовым — обе команды умеют надёжно играть в обороне. Гостям в отчётной встрече не могли помочь Тома Лемар и Пабло Барриос, у хозяев же отсутствовали Оскар де Маркос, Икер Муньяин, Дани Гарсия и Иньиго де Галаррета.

Ход матча.

Гурусета был выдвинут на острие нападения у басков, под ним расположились Иньяки Уильямс, Сансет и Нико Уильямс. Опорную зону заняли Прадос и Эррера. У «Атлетико» атакующий дуэт составили Гризманн и Мората. Гости избрали схему с тремя центральными защитниками, на флангах вышли Молина и Лино. Игра началась в осторожном ключе. На 2-й минуте Нико Уильямс откликнулся на передачу из глубины, однако Облак прочитал эпизод, выбежал ему навстречу и первым успел к мячу. Игра сконцентрировалась на половине поля гостей. И на 5-й минуте клуб из Бильбао едва не открыл счёт. Иньяки Уильямс у правого угла штрафной раскачал оппонента и отдал передачу на ближний край штрафной на Сансета, который прострелил на Гурусете, Горка в касание пробил в направлении ближнего нижнего угла, однако Облак спас свою команду. «Матрасники» в дебюте встречи и не помышляли об атаках. На 9-й минуте Эррера сыграл на подборе на линии штрафной и пробил в касание, однако Облак намертво поймал мяч. Через некоторое время «Атлетик» подловил соперника на контратаке после перехвата Эрреры в центре поля, Сансет вывел Иньяки Уильямса на ворота по правому краю, и тот пробил в направлении дальнего угла, однако угодил в штангу. Затем провели выпад и гости, но после заброса Эрмосо с левого фланга Мората до мяч не достал. Вскоре «матрасники» заработали стандарт, и после его розыгрыша Гризманн выстрелил из-за штрафной, Симон сыграл неуверенно и выпустил сферу из рук, которая прокатилась вдоль ворот. Впрочем, хозяева по-прежнему выглядели предпочтительнее. На 19-й минуте Иньяки Уильямс оставил не у дел Молину на левом фланге и прострелил на Сансета, Ойан пробил в касание, однако Облак снова будто притянул мяч себе. В ходе следующей атаки «Атлетика» Иньяки оказался уже на другом краю, ворвался в штрафную и прострелил на линию вратарской, но там его партнёров не оказалось.

На 22-й минуте Сансет закинул мяч за спины защитникам, однако и Нико Уильямс не сумел переиграть Облака. «Матрасники» ответили своей контратакой, Гризманн прострелил на открывшегося Морату, но защитник прервал острую передачу. Гости подали два угловых подряд, однако успеха не добились. На 32-й минуте Гурусета, не входя в чужую штрафную, пальнул в сантиметрах от дальней штанги. Гости ответили неопасным дальним выстрелом Гризманна. А на 35-й минуте баски заработали пенальти. Иньяки длинной передачей вперёд бросил в прорыв Нико, тот вошёл в штрафную, обыграл Сеюнджю и получил от него по ногам. Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано указал на «точку», одиннадцатиметровый взялся исполнить Сансет, который пальнул над правой крестовиной. Воодушевившись, гости устремились вперёд и заработали стандарт на левом фланге усилиями Лино. Молина закрутил мяч в створ, однако Симон выбил игровой снаряд кулаками. Гризманн с углового навесил на Эрмосо, но тот пробил в «сетку» с внешней стороны. «Атлетик» же не отчаивался открыть счёт ещё до перерыва. На 39-й минуте Иньяки Уильямс справа ворвался в штрафную и пробил в направлении дальнего угла, однако под мяч самоотверженно лёг Витсель. Казалось, гол хозяев назревает. На 41-й минуте Берчиче на левом краю штрафной отпасовла на Нико Уильямса, и тот с разворота пробил в дальнюю штангу. В ходе следующей атаки «Атлетика» Иньяки Уильямс и Гурусета вывели на ударную позицию Сансета, но Ойан пальнул рядом с левой штангой. В концовке первого тайма мадридцы исполнили очередной угловой, и на подаче Гризманна первым был Симон. В итоге первый тайм голов не принёс, несмотря на подавляющее преимущество «Атлетика».

В перерыве Диего Симеоне заменил Молину и Сеюнджю на Хименеса и Де Пауля. Родриго в дебюте второго тайма схлопотал жёлтую карточку за фол на Прадосе в верховой борьбе. На 51-й минуте Нико Уильямс обыграл Льоренте, ворвался слева в штрафную вдоль лицевой и прострелил, но на подстраховке сыграл Витсель. После розыгрыша углового «Атлетик» открыл счёт. Иньяки Уильямс с правого края штрафной покатил на линию на Сансета, Ойан забросил сферу на дальний край вратарской на Гурусету, который пробил впритирку с ближней штангой – 1:0. Теперь гостям терять было нечего, им необходимо было прибавлять. На 55-й минуте после заброса Эрмосо Гризманн скинул мяч на ближний угол вратарской на Морату, в борьбе с которым добрался до сферы Симон. Да и офсайд был зафиксирован у Альваро. Через некоторое время баски заработали стандарт на правом фланге. Однако подача Нико Уильямса до партнёров не дошла. Происходящее на поле Диего Симеоне не нравилось, и он бросил в бой Депая и Корреа, заменив Сауля и Гризманна. Мемфис расположился в нападении, а Анхель – в полузащите. Впрочем, «Атлетик» уже было не остановить. На 64-й минуте Нико Уильямс, получив передачу от Лекуэ, вошёл справа в штрафную, качнул Эрмосо и Витселя и закрутил мяч точно в дальнюю «девятку» без шансов для Облака – 2:0. Вскоре гости исчерпали свой лимит замен – Аспиликуэта вышел вместо Мораты. А хозяева будто бы и не замечали сопротивления со стороны соперников. На 68-й минуте Иньяки Уильямс ворвался в штрафную, оставил не у дел Эрмосо и пробил в дальний угол, однако Облак в падении спас свою команду. Вскоре последовал ответ гостей, но Симон прервал прострел Льоренте на Корреа.

На 70-й минуте после подачи мадридцами углового Лино сыграл на подборе и пробил в касание, но попал в Вивиана, мяч отлетел на Коке, однако тот тоже выстрелил в соперника. Через некоторое время «Атлетик» расчертил отличную атаку. Сансет забросил мяч на правый край штрафной на Иньяки Уильямса, тот прострелил на Нико, который не попал в створ с близкого расстояния. Впрочем, хозяева забрались в офсайд. Между тем, Берчиче получил повреждение у басков, но мужественно остался на поле. А был заменён Прадос, вместо него вышел Весга. На 80-й минуте, наконец, и мадридцы создали остроту. Лино, получив передачу от Де Пауля, вошёл в штрафную по левому краю, качнул Лекуэ и выстрелил в направлении ближнего угла, но мяч попал в «сетку» лишь с внешней стороны. Вскоре Де Пауль нашёл передачей на линии вратарской Аспиликуэту, тот в касание сбросил на Льоренте, однако Симон отразил удар Маркоса, а после справился с рикошетом от Вивиана. На 85-й минуте Эрнесто Вальверде заменил Сансета и Иньяки Уильямса на Гомеса и дебютанта Яурегизара. Вскоре счёт мог стать крупным. Лопес после передачи от Берчиче пробил из выгодной позиции, мяч попал в Витселя и рикошетом от него пролетел над перекладиной, опустившись сверху на «сетку». Эррера с углового навесил на Весга, который в створ не попал. На исходе основного времени опасным корнером ответили и гости, однако Лино снова пробил в «сетку» с внешней стороны. Затем Нико Уильямс покинул поле под овации трибун, вместо него вышел Беренгер. Арбитр добавил шесть минут, но на этом отрезке ничего примечательного не произошло. «Атлетик» одержал уверенную победу.

Лучший игрок матча – Нико Уильямс.

Братья Уильямсы затерзали оборону «Атлетико», особенно выделим Нико. Он мог отличиться уже в середине первого тайма, но тогда Облак вышел победителем из этой дуэли. А вскоре Нико заработал пенальти, который не реализовал Сансет. После чего Уильямс выстрелил в штангу. После перерыва Нико всё-таки добился своего. И его гол в дальнюю «девятку» стал украшением тура.

ХХХ

Удивительный результат был зафиксирован в матче “Манчестер Сити” и “Кристал Пэлас”. Команда Гвардиолы далеко небезупречна в нынешнем чемпионате и уже растеряла большое количество очков. Но в таком стиле “горожане” ещё не оступались в текущем розыгрыше АПЛ. Манчестерцы просто-напросто сами подарили сопернику ничейный результат. Хозяева ожидаемо с первых минут забрали мяч под свой контроль и пытались взломать “автобус” лондонцев. Футболисты “Манчестер Сити” стали сразу создавать опасные моменты у ворот Хендерсона и в середине первого тайма по делу открыли счёт усилиями Грилиша. После гола “горожане” не сбавляли обороты и продолжали доминировать на поле. “Кристал Пэлас”, в свою очередь, практически не контратаковал. В первой сорокапятиминутке “стекольщики” запомнились только неточным ударом Олисе со штрафного. В начале второй половины встречи команда Гвардиолы по делу удвоила своё преимущество. Первый гол в АПЛ забил Льюис. Казалось, что манчестерцы спокойно доведут игру до победы. Тем более, гости, прямо скажем, не оказывали серьёзную оппозицию “горожанам”. Но в заключительном игровом отрезке хозяева окончательно потеряли концентрацию, за что команда Ходжсона их наказала. Первая толковая атака лондонцев во втором тайме завершилась результативным ударом Матета. А уже в компенсированное время французский форвард “Кристал Пэлас” заработал пенальти, который реализовал Олисе и принёс “стекольщикам” сенсационную ничью. Такая потеря очков должна стать уроком для “Манчестер Сити”. Явно не в лучшем настроении команда Гвардиолы отправится в Саудовскую Аравию для участия в клубном чемпионате мира.

Предыстория.

“Манчестер Сити” в прошлом туре прервал затянувшуюся четырёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, обыграв на выезде “Лутон Таун” со счётом 2:1. Причём, “горожанам” пришлось отыгрываться по ходу встречи. В концовке первого тайма дебютант АПЛ открыл счёт, но результативные удары Силвы и Грилиша во второй половине встречи помогли манчестерцам добыть волевую победу. Команда Гвардиолы находилась на четвёртом месте в таблице чемпионата и на 4 очка отставала от лидирующего “Ливерпуля”. А в середине недели “Манчестер Сити” успешно завершил своё выступление на групповом этапе Лиги чемпионов, победив “Црвену Звезду” в Белграде со счётом 3:2. Отчётная игра не имела турнирного значения для “горожан”. Поэтому Гвардиола выпустил экспериментальный состав, и молодые футболисты здорово проявили себя. В первую очередь, речь о Хэмилтоне и Боббе, отметившихся забитыми мячами. Автором ещё одного гола у манчестерцев стал Филлипс, реализовавший пенальти. Буквально накануне стало известно, что Келвин с высокой долей вероятности зимой покинет стан “горожан”. 28-летний полузащитник практически не имеет игровой практики, и его переход в “Манчестер Сити” из “Лидса” изначально выглядел довольно странным из-за наличия Родри на позиции опорного полузащитника у манчестерцев. Команда Гвардиолы идеально прошла групповую стадию Лиги чемпионов, выиграв все 6 матчей. В понедельник действующий победитель главного европейского клубного турнира узнает соперника по 1/8 финала.

“Кристал Пэлас”, в свою очередь, подходил к матчу на “Этихаде” после домашнего поражения от “Ливерпуля” в предыдущем туре со счётом 1:2. При этом на протяжении 75 минут игра проходила по сценарию лондонцев. Они захватили лидерство в начале второго тайма благодаря результативному удару Матета с одиннадцатиметровой отметки, а также здорово оборонялись, не позволяя мерсисайдцам конвертировать большое территориальное преимущество в создание опасных моментов. Однако за четверть часа до конца основного времени Айю схлопотал вторую жёлтую карточку и оставил “стекольщиков” вдесятером. Численным преимуществом “Ливерпуль” эффективно распорядился и благодаря голам Салаха и Эллиотта добыл волевую победу на “Селхерст Парк”. Кроме того, при счёте 1:1 команда Ходжсона из-за травмы потеряла основного вратаря Джонстона, которого заменил Мэттьюз - опытный голкипер, но до этого ни разу не игравший в АПЛ. В самой концовке “Кристал Пэлас” мой уйти от поражения, однако Алиссон потащил удар Андерсена в упор после подачи Олисе со штрафного. В последних пяти матчах в чемпионате “стекольщики” набрали лишь 1 очко и находились на пятнадцатом месте в таблице.

Сценарий игры на “Этихаде” вырисовывался довольно очевидный: “Манчестер Сити” должен был территориально доминировать на поле и подбирать ключи к “автобусу” “Кристал Пэлас”. Неделю назад в матче против “Ливерпуля” такая тактика лондонцев работала эффективно на протяжении 75 минут. Было интересно посмотреть за тем, получится ли у “горожан” быстрее взломать насыщенную оборону “стекольщиков”. Гости подходили к отчётной встрече с огромными кадровыми проблемами. Айю отсутствовал из-за дисквалификации, а Джонстоун, Холдинг, Дукуре, Рак-Сакьи, Лерма и Эдуар находились в лазарете. У хозяев количественно потерь в составе было значительно меньше, но отсутствие де Брейне, Холанна и Докю из-за травм являлось важным фактором для “горожан”.

Ход матча.

Гвардиола выставил экспериментальный состав на лигочемпионский матч против “Црвены Звезды”. Поэтому имело больший смысл сравнивать нынешнее стартовое сочетание “горожан” с тем, что мы видели в игре с “Лутон Таун”. По сравнению с матчем прошлого тура чемпионата Пеп сделал всего 1 изменение в основной обойме. Вместо Ковачича с первых минут появился Льюис. Ходжсон, в свою очередь, совершил 5 перестановок в основном сочетании по сравнению с игрой против “Ливерпуля”. Джонстоуна, Хьюза, Лерму, Айю и Эдуара сменили Хендерсон, Митчелл, Ридевалд, Олисе и Матета. Кроме того, главный тренер лондонцев изменил схему, выставив формацию с пятью защитниками.

С самого начала встречи на поле стала вырисовываться ожидаемая картина. Футболисты “Манчестер Сити” забрали мяч под свой контроль и пытались взломать насыщенные оборонительные построения соперника. Первый опасный момент у ворот Хендерсона возник достаточно быстро. После подачи Уокера Альварес хорошо пробил головой с близкого расстояния, однако голкипер “Кристал Пэлас” продемонстрировал классную реакцию и перевёл мяч на угловой. Команда Гвардиолы подала 2 “корнера” кряду, но ничем примечательным розыгрыши стандартных положений не увенчались. Игра практически целиком проходила на половине поля лондонцев. Поэтому защитники “Манчестер Сити” поднимались очень высоко и активно подключались к атакам. На исходе стартовой десятиминутки Диаш неплохо пробил с дальней дистанции, однако португалец не попал в створ ворот “стекольщиков”. А на 16-й минуте мяч чудом не оказался в воротах Хендерсона. Родри после прострела Силвы бил в одно касание с близкого расстояния, но угодил в соперника. При этом от ноги Гехи мяч едва не залетел в сетку. К счастью для “Кристал Пэлас”, после рикошета от ноги защитника игровой снаряд разминулся со створом. Новый “корнер” хозяева разыграли не лучшим образом. Зато на 24-й минуте “Манчестер Сити” всё-таки добился своего и открыл счёт. Фоден открылся на подступах к чужой штрафной под передачу Диаша, вторым касанием переадресовал мяч Грилишу, и Джек ударом с близкого расстояния поразил владения “стекольщиков” - 1:0. Судьи долго просматривали этот момент на предмет возможного положения “вне игры” у Грилиша. Но после использования видеоассистентами технологии офсайдных линий положение Джека было признано легитимным. Закономерное развитие событий.

Поведя в счёте, команда Гвардиолы не собиралась сбавлять обороты. У “горожан” практически сразу возникла отличная возможность увеличить преимущество в счёте, однако Гвардиол не реализовал выход 1 на 1 с Хендерсоном. Шикарное спасение вратаря “Кристал Пэлас”. Следом для лондонцев случилось ещё одно неприятное событие. Уорд получил травму и был вынужден покинуть поле. Ходжсону пришлось срочно менять Джоэла на Озо. Дэвид расположился в центре полузащиты, а в тройку центральных защитников из средней линии опустился Ричардс. У “стекольщиков” не получалось изменить картину игры после пропущенного гола. Футболисты “Манчестер Сити” продолжали практически беспрерывно владеть мячом на чужой половине поля, а лондонцы почти не появлялись на чужой территории. Правда, организовать второе взятие ворот Хендерсона до перерыва у команды Гвардиолы всё же не получилось. В концовке первого тайма Фоден отметился перспективным ударом из-за штрафной, которому немного не хватило точности. А под занавес основного времени мы наконец-то увидели запоминающийся ответ со стороны “Кристал Пэлас”. Гости в редчайшей контратаке заработали многообещающий штрафной. Олисе взялся исполнить стандарт и нанёс неплохой удар, после которого мяч немного разминулся со створом.

После перерыва “Манчестер Сити” продолжал полностью контролировать ситуацию на поле. На 53-й минуте “горожане” успешно разыграли штрафной, но гол Альвареса бригада арбитров отменила из-за офсайда у Родри. Зато буквально тут же манчестерцы легитимным способом забили второй мяч. Шлупп прервал передачу Грилиша в направлении Фодена, однако от ноги Джеффри снаряд отскочил к Льюису, и Рико ударом с близкого расстояния поразил владения Хендерсона - 2:0. Для молодого футболиста “Манчестер Сити” это был дебютный гол в АПЛ. Данный забитый мяч практически снял все вопросы о победителе. Прямо скажем, не верилось в способность “Кристал Пэлас” ликвидировать отставание в 2 гола по такой игре.

У гостей никак не получалось хоть что-то толковое противопоставить сопернику. “Стекольщики” по-прежнему не отмечались внятными контратакующими действиями. Лондонцы в стартовом отрезке второго тайма ни разу не пробили по воротам Эдерсона. Футболисты “Манчестер Сити” во втором тайме контролировали мяч 80% времени - больше, чем в первой половине встречи, по итогам которой “горожане” оформили солидные 76%. Настолько односторонней была игра. При этом после второго гола команда Гвардиолы стала использовать владение мячом больше как оборонительный инструмент, руководствуясь старой футбольной истиной: “Пока мяч у нас, нам не забьют”. Мало ударов по воротам Хендерсона наносили “горожане” во втором тайме и атаковали в прогулочном темпе. Тем удивительнее, что на 76-й минуте манчестерцы внезапно позволили сопернику сократить отставание в счёте и возродить интригу. Гехи из глубины поля выполнил классный заброс на Шлуппа, а Джеффри сделал прострел на Матета, и француз ударом с близкого расстояния поразил владения Эдерсона - 2:1. Первый удар футболистов “Кристал Пэлас” во второй половине встречи стал результативным. Кроме того, это было первое попадание гостей в створ ворот Эдерсона во всём матче. Потеряли концентрацию “горожане”.

После забитого мяча Ходжсон сделал двойную замену. Ридевалда и Шлуппа сменили Франса и Ахамада. А вот Гвардиола не пользовался услугами резервистов, что не является редким явлением для Пепа. Казалось, что забитый мяч добавит смелости футболистам “Кристал Пэлас”, и они активнее пойдут вперёд. Но на деле картина игры не менялась. “Манчестер Сити” по-прежнему постоянно контролировал мяч. При этом от хозяев также можно было ждать увеличения атакующей активности, так как счёт был “скользким”, и третий забитый мяч команде Гвардиолы точно не помешал бы для более спокойной концовки. “Стекольщики”, в свою очередь, продолжали ждать своего шанса. Если однажды такая тактика гостям принесла успех, почему бы ей не сработать снова? И ведь команда Ходжсона уже в добавленное время нашла свой шанс, который она преобразовала в заработанный пенальти. В суматохе в штрафной площади манчестерцев Фоден откровенно ударил по ноге Матета. К “точке” подошёл Олисе и уверенно переиграл Эдерсона - 2:2. Фантастическое развитие событий. После второго пропущенного мяча Гвардиола зачем-то всё же сделал первую замену, сменив Льюиса на Стоунза. На организацию толкового штурма ворот Хендерсона хозяевам не хватило времени. Удивительная осечка “Манчестер Сити”.

Лучший игрок матча - Дин Хендерсон.

Для Дина, так и не получившего шанса проявить себя в “Манчестер Юнайтед”, это был первый матч за “Кристал Пэлас” в нынешнем розыгрыше АПЛ, так как в сентябре 26-летний вратарь получил травму в игре Кубка Лиги как раз против “МЮ”. Дебют для Хендерсона за “стекольщиков” в чемпионате получился прекрасным. Да, Дину пришлось дважды доставать мяч из сетки собственных ворот, но в пропущенных голах его вины точно нет. Зато голкипер лондонцев по ходу встречи отметился несколькими яркими спасениями. Благодаря этим сэйвам команда Ходжсона имела приемлемое отставание в 2 мяча, которое ей впоследствии удивительным образом удалось ликвидировать.

ХХХ

"Челси", несмотря на все свои проблемы, в домашнем матче с "Шеффилд Юнайтед" был явным фаворитом. "Клинки" шли на последнем месте в турнирной таблице, но в прошлом туре одержали первую победу после смены главного тренера и были явно воодушевлены. "Челси" же после поражения от "Эвертона" лишился из-за травм основного вратаря Роберта Санчеса и двух фланговых защитников Риса Джеймса и Марка Кукурелью. Первый тайм получился, откровенно говоря, совсем невзрачным. У лондонской команды было большое территориальное преимущество, но не более того. Подопечные Маурисио Почетинно 79% игрового времени владели мячом, однако не создали ни одного опасного момента. А вот у "Шеффилд Юнайтед" был шанс открыть счёт, но активный Кэмерон Арчер не попал в дальний угол. На этом всё. Первая половина игры совершенно справедливо завершилась со счётом 0:0. А вот во втором тайме "Челси" вчистую переиграл своего соперника. Счёт на 54-й минуте открыл Коул Палмер, воспользовавшись классным прострелом Рахима Стерлинга. На 61-й минуте Палмер выступил уже в качестве ассистента, а мяч в пустые ворота после его передачи отправил Николас Джексон. Хозяева полностью контролировали ситуацию на поле, а в концовке могли сделать счёт крупным, но вышедший на замену Армандо Броя не реализовал стопроцентный голевой момент. "Челси" одержал важную для себя победу над аутсайдером и набрал 22 очка. "Шеффилд" Юнайтед" с 8 баллами остаётся на последнем месте в турнирной таблице.

Предыстория.

"Челси" в нынешнем сезоне далёк от того, чтобы бороться за высокие месте. В 16 матчах английской премьер-лиги "синие" одержали только 5 побед, при этом 4 раза сыграли вничью и потерпели целых 7 поражений. Зато забили и пропустили подопечные Маурисио Почеттино одинаково – по 26 раз. В прошлом туре "Челси" на выезде играл против "Эвертона" и проиграл со счётом 0:2. В концовке поединка травму получили основной голкипер лондонской команды Роберт Санчес и важный защитник Марк Кукурелья. Также в игре с "ирисками" ещё в первом тайме травмировался защитник Рис Джеймс. У "Челси" и без того хватает потерь, а тут ещё новое пополнение лазарета, в котором уже находились Ромео Лавиа, Нони Мадуэке, Уэсли Фофана, Лесли Угочукву, Трево Чалоба, Бен Чилуэлл и Карни Чуквуэмека. Что касается "Шеффилд Юнайтед", то команда, которую недавно возглавил Крис Уайлдер, располагалась на последнем месте турнирной таблицы с 8 очками. В 16 матчах "клинки" одержали 2 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели сразу 12 поражений. "Шеффилд Юнайтед" забил 12 мячей, а пропустил аж 41. Абсолютно худший показатель лиги. Зато в прошлом туре "клинки" одержали первую победу под руководством Криса Уайлдера. Дома "Шеффилд Юнайтед" оказался сильнее "Брентфорда". Единственный гол в матче забил арендованный у "Манчестер Сити" 21-летний талант Джеймс Макэйти. Отметим, что у "клинков" тоже много человек травмированы. Так в заявку на игру против "Челси" не вошли травмированные Джон Эган, Риан Брюстер, Крис Бэшем, Дэниел Джеббисон, Том Дэвис и Рис Норрингтон-Дэвис. А из-за перебора жёлтых карточек не смог сыграть дисквалифицированный Джек Робинсон. Если говорить об истории противостояния двух клубов, то до отчётного поединка она насчитывала 85 матчей. "Челси" был сильнее 41 раз, а "Шеффилд Юнайтед" выиграл в 28 случаях, ещё 16 игр завершились вничью. В прошлый раз оппоненты пересекались в марте 2021 года. Тогда в четвертьфинале Кубка Англии "Челси" на своём поле оказался сильнее 2:0.

Ход матча.

Маурисио Почеттино выбрал интересный стартовый состав, оставив на скамейке запасных Энцо Фернандеса. Вошёл в заявку на игру и Кристофер Нкунку, который окончательно восстановился после травмы. В основе же по схеме 4-2-3-1 в числе прочих появился Михаил Мудрик. Дебютировал в АПЛ в стартовом составе вратарь Джордже Петрович. "Шеффилд Юнайтед" вышел по схеме 4-5-1 с ярко выраженным опорным полузащитником Вини Соузой. Роль единственного нападающего выполнял Оливер Макберни. "Челси" с первых же минут завладел инициативой. Хозяева взяли мяч под свой контроль и начали набирать большое преимущество по проценту владения. Впрочем, "клинки" были к этому готовы. Гости большими силами выстроились в обороне и вообще не подпускали соперника к воротам Уэса Фодерингема. Сами же подопечные Криса Уайлдера ждали своего шанса на контратаке или же стандартном положении. Забегая вперёд, отметим, что за весь первый тайм "Челси" так и не создал ни одного опасного момента. А вот у "Шеффилд Юнайтед" был реальный шанс открыть счёт. Но обо всём по порядку. На 2-й минуте "синие" заработали угловой на левом фланге, Мудрик не лучшим образом навесил на ближнюю штангу, но мяч удачно отскочил на Мойсеса Кайседоа, эквадорец в одно касание нанёс мощный удар по воротам, однако попал в Андре Брукса. Далее хозяева просто владели мячом без какого-либо осмысленного продвижения вперёд. В какой-то момент преимущество "Челси" было просто невероятным – 93% игрового времени против 7% у "клинков". Впрочем, это преимущество ни к чему полезному не приводило.

На 13-й минуте "Шеффилд Юнайтед" исполнил свой первый удар по воротам. Постарался Кэмерон Арчер, но мяч после его выстрела принял на себя Кайседо. Тут же Арчер здорово навесил с левого фланга, Оливер Макберни головой мог пробить по воротам из перспективной позиции, но немного не дотянулся до мяча. На 15-й минуте хозяева провели мощную атаку, в результате которой сначала по воротам пробил Коул Палмер, но мяч попал в капитана "клинков" Анела Ахмедходжича, а потом прицельный дальний выстрел исполнил Конор Галлахер - Уэс Фодерингем всё держал под контролем. Кстати, это попадание в створ оказалось единственным в первом тайме. На 22-й минуте Мудрик красиво на левом фланге ушёл от двоих оппонентов, сместился в центральную зону, а мяч после его дальнего удара улетел куда-то в направлении углового флажка. После этого был создан единственный в первом тайме опасный момент. Густаво Хамер отобрал мяч в центре поля и сыграл вперёд на Арчера, тот прорвался к штрафной площади "Челси" и нанёс классный удар в дальний угол, но самую малость не попал в цель. Джордже Петрович, несмотря на отчаянный прыжок, едва ли мог спасти свою команду, попади игровой снаряд в створ. Следом активный Арчер вновь попытался пробить по воротам, но на этот раз на пути мяча оказался Галлахер. В дальнейшем на поле ничего интересного не происходило. Команды обменялись несколькими перспективными подходами, но не более того. Центрфорвард "Челси" Николас Джексон вообще растворился на поле. Он напомнил о себе на 33-й минуте, когда забрался в положение "вне игры". В концовке тайма сенегалец исполнил неточный удар по воротам из-за пределов штрафной, а завершилась первая половина матча стандартным положением, которое неплохо разыграли "клинки", однако довести дело до удара по воротам они не сумели.

Второй тайм команда Маурисио Почеттино начала активно. Коул Палмер в первые пять минут исполнил два удара по воротам, но оба были заблокированы. Защитники "Шеффилд Юнайтед" действовали максимально надёжно и самоотверженно. Впрочем, на 54-й минуте "синие" всё-таки взломали оборону гостей. Футболисты "Челси" провели невероятно долгую и нудную позиционную атаку, попросту измотав защитников "клинков". Завершилось всё тем, что Палмер нашёл в штрафной соперника Рахима Стерлинга, тот резким движением ушёл от своего оппонента и выдал классный прострел, который в гол превратил всё тот же Палмер, успевший опередить защитника и в одно касание отправивший мяч в сетку с нескольких метров. Тут же включился VAR. Было подозрение на положение "вне игры" у Стерлинга, но выяснилось, что в офсайде был не он, а Джексон, который в эпизоде никак не участвовал. Гол был засчитан. После этого "Челси" продолжил играть в той же манере. Хозяева проводили одну изматывающую соперника комбинацию за другой. И вот на 61-й минуте в воротах "Шеффилд Юнайтед" оказался второй мяч. Мудрик разыграл быструю "стенку" с партнёром в центре поля и выдал хороший пас вперёд на Палмера, тот подобрался к линии штрафной площади гостей и с левой ноги выдал мягкий заброс на Стерлинга, Рахим подбил мяч перед собой, тут же игровой снаряд подправил вперёд Галлахер, Стерлинга откровенно дёрнули за руку, мяч от защитника отскочил в дальний угол, Фодерингем отбил в сторону, Палмер выиграл подбор и прострелил на дальнюю штангу, откуда Джексон по пустым воротам с метра не промахнулся. Вновь включился VAR. Эпизод был сложным, однако гол всё-таки был засчитан – 2:0!

Очевидно, что Маурисио Почеттино ударно поработал в перерыве. "Челси" стал атаковать намного лучше и добился комфортного преимущества в счёте. На 69-й минуте для укрепления центра поля в игру вступил Энцо Фернандес, а отдыхать отправился Мудрик, который результативными действиями не отметился, но в целом выглядел украинец неплохо. За мгновение до этого "синие" могли сделать счёт крупным. Тьяго Силва выполнил шикарный длинный заброс в штрафную гостей, там Стерлинг выскакивал один на один с вратарём "клинков", но Рахим неудачно обработал мяч, позволив Фодерингему максимально сократить угол обстрела и спасти свою команду. Тут же гости заработали перспективное стандартное положение, Густаво Хамер нанёс прямой удар по воротам, а Джордже Петрович проявил себя, вытащив непростой мяч из самого угла. В дальнейшем "Челси" играл уже по счёту. Довести игру до победы было делом техники. На 75-й минуте подуставший Рахим Стерлинг уступил своё место на поле Армандо Бройе. Крис Уайлдер по ходу второго тайма использовал все три своих слота для замен, но выпустил лишь троих футболистов со скамейки. Прямо как в былые времена, когда разрешены были три замены. В концовке "синие" контролировали ход матча и хладнокровно довели дело до победы, которая могла оказаться крупной, если бы не подвела реализация. На 84-й минуте Палмер справа вошёл в штрафную и выполнил шикарный прострел на партнёра, а Броя умудрился в одно касание не попасть по пустым воротам из пределов вратарской. За мгновение до этого Галлахер ворвался в штрафную "клинков", где его в спину подтолкнул Соуза. Футболисты лондонской команды требовали назначить пенальти, однако судейская бригада во главе с Энди Мэдли решила, что никакого нарушения правил не было. Наконец, на 87-й минуте Палмер заработал штрафной и сам же его исполнил, Фодерингем отбил мяч в сторону, Джексон первым подоспел на добивание, однако попал в голкипера гостей. Команда Почеттино так и победила со счётом 2:0. Теперь на счету "Челси" 22 очка, "Шеффилд Юнайтед" с 8 баллами остался на последнем месте.

Лучший игрок – Коул Палмер.

Лучший игрок этого матча совершенно очевиден. И это 21-летний полузащитник "Челси" Коул Палмер. Во-первых, он забил победный гол. Во-вторых, отметился голевой передачей. А, в-третьих, был самым активным и заметным игроком на поле, постоянно разгоняя атаки "синих" и участвуя почти во всех ключевых комбинациях.

ХХХ

Болельщики ждали от дортмундской «Боруссии» победы, но она снова не смогла порадовать своих поклонников успешным результатом. «Аугсбург» в последнее время выглядит неплохо, но с ним подопечные Терзича даже при проблемах в составе должны были справляться. Однако получилось так, что первым забил гол Демирович, причем там присутствовали нарушения правил, но рефери решил, что можно засчитывать. После перерыва Мален помог гостям отыграться, увы, на большее «шмелей» не хватило. Концовка встречи вышла очень зрелищной, а вот в целом поединок даже и не запомнился особо. Как-то все обыденно протекло. Ну, сыграли, да сыграли. И добавить нечего. Хозяева оказались надежны в обороне, неплохой прессинг продемонстрировали, приезжие выключили лидеров «фуггеров». Мален и Бенсебаини – лучшие в составе «черно-желтых», у «Аугсбурга» очень здорово смотрелся вратарь Дамен, хотя порой и ошибки допускал, но полезного сделал гораздо больше. На этом как-то и все. Невзрачная встреча с неплохими финальными минутами. В целом, рекомендовать к просмотру такие дуэли не хочется.

Предыстория.

Не сказать, что у дортмундской «Боруссии» все хорошо в последнее время. Да, вышли в плей-офф ЛЧ, однако вылетели из Кубка, а в предыдущем туре уступили на своем поле «Лейпцигу» (2:3), хотя и отважно боролись вдесятером. Зато у «Аугсбурга» была неплохая серия, команда долго не проигрывала, но в прошлом туре уступили «Вердеру» (0:2). Гости в данном противостоянии шли фаворитами, им надо было побеждать, т.к. в Терзича начинают все меньше верить. Где-то такое уже было, не правда ли? Однако соперник сейчас достаточно надежен, если только выносить за скобки битву с «Вердером» недавно, в целом «фуггеры» тут и на победу способны были наиграть, «черно-желтые» словно сдулись после выездной победы над «Миланом» в Лиге чемпионов.

Ход матча.

Сначала было непонятно, почему словно на кладбище атмосфера царила. Но стало ясно, что все из-за передачи прав Немецким футбольным союзом части доходов от телеправ на показ Бундеслиги частным инвесторам. Что ж, меняется многое, но игра остается. Поединок наш стал развиваться в неспешном темпе. «Шмели» как-то часто мяч теряли, это говорило о том, что или уже к отдыху «черно-желтые» готовились, ну, или просто не хотели выкладываться в данной встрече. Впрочем, быстро одумались подопечные Терзича, буквально с восьмой минуты стали они значительно наращивать темп. Байноу-Гиттенс с левой стороны влетел, да только ничего толкового не придумал в чужой штрафной, зато потом к левому краю переправил на Ройса, который не сумел поразить дальний угол. Потом Мален к дальней стойке забросил «снаряд» на Шлоттербека, который в одно касание сыграл к Бенсебаини. Под дальнюю штангу пошел удар, получилось рядом со стойкой.

Довольно быстро проснулась «Боруссия», потому и возникли проблемы у «фуггеров». У хозяев, традиционно, выделялся Демирович. Но и его со временем стали останавливать еще в районе центрального круга, чуть дальше от него. Неплохо действовали и защитники «Аугсбурга», Мален с правой стороны ворвался в одном из моментов, но его там остановил Педерсен. Не хватало Яго футболистам принимающей стороны, но и без того они неплохо так останавливали атакующие порывы гостей. Мбабу очень хорош был впереди у «Аугсбурга», впрочем, опасного он ничего не придумывал, только скоростью отличался, да тем, что не останавливается. Первый гол, кстати, забил андердог. В середине первого тайма Педерсен от левой бровки к центру послал «снаряд» прямо к Демировичу, который выиграл борьбу у Шлоттербека и вылетел на очную ставку с голкипером, поразив потом нижний правый угол – 1:0. Автор забитого мяча, похоже, фолил на защитнике дортмундцев (еще и рукой себе подыгрывал Эрмедин), однако обратившись к VAR главный рефери Йелленбек решил, что все было по правилам. Но гости своего не оставили, счет успели сравнять еще в первом тайме. Ройс отправил «снаряд» на Малена, тот побежал дальше, сыграл с Фюллькругом, получил обратную передачу и переправил мяч в правый вратаря угол – 1:1. Четыре минуты было добавлено к первому тайму. Цифры на табло оставались равными. Очень средним получался поединок, никто на победу явно не наигрывал.

«Аугсбург» начал прессинговать, по возможности атаковать, дортмундцы старались сгладить обстановку. Реджбецай на чужой половине выиграл борьбу за мяч у Байноу-Гиттенса, далее Педерсен слева навесил к Тицу, с линии вратарской головой выше цели он зарядил. Вышеназванный футболист потом еще под перекладину пробивал, Зюле его не удержал, а Кобель отбил рукой. Потом Фюллькруг выиграл битву на «втором этаже» и отправил мяч к Малену. Голландец буквально влетел в чужую штрафную, Педерсен в последний момент сумел без нарушений правил «снаряд» выбить у противника.

Очень хорош был Мален, одну быструю атаку за другой он проводил. Бенсебаини же в обороне трудился, эти двое явно превосходили всех остальных в противостоянии. Гумны потом на поле появился, стали еще лучше действовать хозяева. Педерсен отдал мяч к ближнему краю штрафной на Демировича, однако там Шлоттербек на месте оказался, хоть вратарь и был уже переброшен. Гаувелеув же «горчичник» получил. Дамен же чуть не ошибся на выходе, Фюллькруг мог головой в пустой створ попасть, но не сложилось, мимо. Зато потом вратарь хозяев реально спас. Менье справа пробросил к Фюллькругу, который пробил почти через себя, вратарь там сумел в штангу перевести «снаряд». Далее Мален из-за пределов штрафной пробил, но снова спас голкипер «Аугсбурга». Главный арбитр добавил аж шесть минут. За это время Алле получил желтую, Гумны время тянул, таким же образом был наказан. Рубен бил мимо цели, а удар от Рейны отразил Дамен. Так со счетом 1:1 все и закончилось. Дортмундцы снова не сумели порадовать своих болельщиков. Увы и ах, «шмелям» действительно нужен отдых. «Фуггеры» же сыграли так, как в последнее время это и делают. Достаточно надежно и не особо ярко. Предыдущий матч с «Вердером» был исключением из правил, там вообще ничего не получилось.

Лучший игрок матча – Дониэлл Мален.

Представитель Нидерландов смог сегодня раскрыться. Не очень гладко у него нынешний сезон проходит, но в матче с «Аугсбургом» забил гол, позволивший сравнять счет, причем никаких нареканий с точки зрения правил не было, как в случае с Демировичем. Дониэлл старался по ходу всей встречи, еще здорово у гостей сыграл Бенсебаини, лучший защитник дуэли. У хозяев надо отметить вратаря Дамена.

İdman.biz