16 Декабря 2023
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"Это отвратительное происшествие"

Мировой футбол
Новости
16 Декабря 2023 11:36
"Это отвратительное происшествие"

«Я полностью уверен, что и судебные органы, и Юридический комитет Федерации футбола Турции примут справедливые решения по этому вопросу».

Как сообщает İdman.biz, об этом в своем письме написал арбитр Халил Умут Мелер, которого бывший президент турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа ударил кулаком после матча его команды с "Ризеспором".

По мнению Мелера, заявившего, что он будет до конца следить за процессами правовой оценки действий виновных, те, кто применил против него насилие, должны понести самое суровое наказание:

"Это отвратительное происшествие, стоящее на повестке дня, не может считаться произошедшим только в рамках спортивного соревнования. К сожалению, насилие часто встречается во всех сферах жизни и иногда приводит к нежелательным последствиям».

Судья выразил надежду, что решение, которое будет принято в отношении виновных, станет примером правильной оценки насилия в спорте, здравоохранении, образовании, семье, словом, во всех сферах жизни: "Я полностью уверен, что и судебные органы, и Юридический комитет Федерации футбола Турции примет образцовые и справедливые решения в отношении виновных. Наш долг - предотвратить атмосферу насилия и все ее формы».

Мелер поблагодарил президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также всех правительственных чиновников, которые его поддержали, медицинский персонал, который его лечил, силы безопасности, коллег и друзей.

Судья ФИФА добавил, что если соответствующие учреждения предпримут необходимые шаги, турецкий футбол вернется в свое естественное русло: «В этом контексте я желаю, чтобы мои любимые друзья-арбитры вернулись на поле при условии, что их безопасность будет полностью обеспечена и соревнования продолжаются».

İdman.biz

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