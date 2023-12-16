Суарес рассказал, почему его связка с Неймаром и Месси добилась успехов

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", уругвайский нападающий Луис Суарес поделился воспоминаниями о совместной игре с Неймаром и Лионелем Месси в «Барселоне».

«Люди говорили: «Как вы будете играть втроём?» Но мы знали, что если каждый будет исполнять свою роль, то мы сделаем «Барселону» великой.

Наша тройка хотела добиться успеха, не было никакого эгоизма. Я был счастлив, когда Неймар или Месси забивали, а они давали мне исполнять пенальти и штрафные, чтобы я выиграл «Золотую бутсу». Это было впечатляюще», – приводит слова Суареса Marca со ссылкой на Varsky.

Напомним, в СМИ сообщалось, что 36-летний Суарес в ближайшее время станет игроком американского «Интер Майами», в котором воссоединится с бывшими партнёрами по «Барселоне» Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

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