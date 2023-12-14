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Серхи Роберто: Поражение от "Антверпена" разозлило всю нашу команду

Мировой футбол
Новости
14 Декабря 2023 11:07
Серхи Роберто: Поражение от "Антверпена" разозлило всю нашу команду

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто поделился эмоциями после поражения своей команды от «Антверпена» (2:3) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", данный проигрыш стал для «блауграны» третьим в семи последних матчах.

«Мы очень злы несмотря на выход в плей-офф. Мы больше не можем позволить себе проигрывать. Нельзя пропускать на первой же минут матча. Это сразу выбивает из колеи всю команду.

В целом, мы показываем хорошую динамику. Команда едина, находится в стадии перестройки, я полностью согласен с тренером в этом моменте. Мы просто хотим побеждать, хорошие результаты обязательно придут.

Всех нас разозлил результат матча с «Антверпеном». Наша команда - это в первую очередь семья. В сложные моменты мы должны максимально сплотиться», - приводит слова Роберто Mundo Deportivo.

İdman.biz

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