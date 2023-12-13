"Самый бесполезный игрок, которого видел в жизни". Болельщики "МЮ" критикуют Антони

Болельщики «Манчестер Юнайтед» в социальных сетях обрушились с критикой на бразильского вингера команды Антони после матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). Об этом сообщает Daily Mirror. Напомним, «красные дьяволы» закончили своё выступление в еврокубках в текущем сезоне.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", один из фанатов манкунианцев написал в комментариях в социальных сетях в адрес Антони следующее: «Отсутствие таланта - это безумие»;

другой болельщик поинтересовался, какой вклад Антони внёс в командную игру: «Определённо, самый бесполезный правый вингер, которого я видел в своей жизни. Чем он вообще занимается на поле?»;

ещё один фанат «МЮ» добавил: «Посмотрите, как усердно Антони работает с мячом, но без толку. По итогу он никогда и ничего не добивается».

В текущем сезоне Антони провёл за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 50 млн.

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