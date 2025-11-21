В Турции раскрыты суммы ставок арбитров на азартные игры

В Турции обнародованы детали расследования по делу о предполагаемом участии футбольных арбитров в ставках. В рамках дела о "ставках в футболе" MASAK (Управление по расследованию финансовых преступлений ) подготовила отчет в отношении 17 судей, восемь из которых находятся под арестом. В документе проанализированы финансовые операции подозреваемых с компаниями, предоставляющими услуги азартных игр.

Как сообщает İdman.Biz, в отчете указано, что арбитр Еркан Арслан в 2021–2025 годах совершил финансовые операции на сумму 35 миллионов 179 тысяч 61 лиру (примерно 1 миллион 416 тысяч манатов).

Отмечается, что Арслан провел 6 тысяч 380 транзакций на различных платформах ставок, создав оборот в размере 10 миллионов 548 тысяч 837 лир (около 423 тысяч манатов). При этом вывод средств на эти платформы составил 6 миллионов 544 тысячи 87 лир (примерно 262 тысячи манатов), а поступления с них – 4 миллиона 4 тысячи 749 лир (около 160 тысяч манатов).

Другой подозреваемый, Ясин Шен, по данным его банковских выписок за 2021–2025 годы, совершил финансовые операции на сумму 21 миллион 31 тысячу 737 лир (примерно 843 тысячи манатов). Только на одной платформе он провел 284 операции с общим оборотом 1 миллион 738 тысяч 572 лиры (около 69 тысяч манатов).

