Невезение или спад: причины неудачных результатов "Манчестер Сити"

Разбираемся в нестабильности «горожан».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

После требла «Манчестер Сити» автоматически стал фаворитом на все турниры текущего сезона. После больших успехов у команды может случиться спад, но «горожан» с этим не связывали, поскольку Хосеп Гвардиола всегда хочет побеждать. То же самое касается и его подопечных. Тем более что у «Манчестер Сити» появилась новая цель – выиграть четвертый чемпионский титул подряд и войти в историю. Но в какой-то момент что-то пошло не так.

«Горожане» хорошо начали сезон, одержав 6 побед подряд в Премьер-лиге. Но стоит признать, что из серьезных соперников за этот промежуток действующим чемпионам попался только «Ньюкасл», который они обыграли минимально. Потом были 2 поражения подряд – в матчах против «Вулверхэмптона» и «Арсенала». Причем «канонирам» «горожане» проиграли по всем показателям, нанеся только 1 удар в створ ворот. Затем «Манчестер Сити» выиграл 3 матча подряд, после чего пошла серия без побед. Действующие чемпионы сыграли вничью с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3), после чего проиграли «Астон Вилле» (0:1).

«Манчестер Сити» прервал неудачную серию в матче против «Лутона» (2:1), но даже там у «горожан» возникли проблемы, поскольку им пришлось отыгрываться. Все это привело к тому, что в настоящее время команда Гвардиолы занимает только 4-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 4 очка. Разрыв небольшой, «Сити» по-прежнему один из фаворитов на победу в Премьер-лиге, но спад команды заметен очень явно. Хотя в Лиге чемпионов «горожане» выступили хорошо, забронировав себе выход в плей-офф с 1-го места в группе.

Есть несколько причин спада у «Манчестер Сити», главная из которых – кадровая. «Горожане» потеряли важного игрока в лице Илкая Гюндогана, который перешел в «Барселону» на правах свободного агента. Бывший капитан «Сити» выполнял большой объем работы в центре поля, контролировал темп игры и забивал важные голы. После его ухода образовалась пустота, которую чемпионы Англии так и не смогли заполнить. «Горожане» подписали полузащитников Матео Ковачича и Матеуса Нунеса, но никто из них не может равноценно заменить Гюндогана.

В связи с этим большая нагрузка возлагается на Родри, у которого нет стабильного партнера в центре поля. Джон Стоунз хорошо проявляет себя в опорной зоне, куда его поднял Гвардиола. Англичанин может и снизить темп при необходимости, и разогнать, но в текущем сезоне он никак не может обрести прежнюю форму после травмы бедра. Иногда в опорную зону поднимается Мануэль Аканджи, но он там действует не так эффектно, как Стоунз. Есть еще Кэлвин Филлипс, но Гвардиола ему категорически не доверяет. Воспитанник «Лидса» сыграл суммарно только 89 минут в текущем сезоне АПЛ.

Родри – очень важный игрок для «Манчестер Сити». С ним «горожане» выигрывают 72% матчей, без него – 50%. Но возле него нужен еще один качественный полузащитник в центре поля. Нужна также поддержка впереди, которой у «горожан» пока нет из-за травмы Кевина Де Брюйне. Это еще одна кадровая потеря, и очень серьезная. О важности бельгийца для команды лишний раз говорить не приходится. Статистика свидетельствует обо всем. В прошлом сезоне Де Брюйне забил 10 голов и отдал 31 результативную передачу во всех турнирах. В нынешней кампании он успел сыграть только 28 минут в АПЛ. Сроков его восстановления по-прежнему нет.

В отсутствие Де Брюйне роль главного созидателя перешла к Бернарду Силве. К настоящему времени португалец создал 9 потенциально голевых моментов, но отдал только 3 результативные передачи в 13-ти матчах. Есть еще Жереми Доку, на счету которого 5 ассистов. Бельгиец стал лучшим подписанием «Манчестер Сити» в межсезонье. Это быстрый, технический и качественный вингер, но все же он нечасто отличается результативными действиями. Четыре из пяти результативных передач он отдал в одном матче. Доку быстро адаптировался в АПЛ, но и соперники быстро к нему приспосабливаются.

У «горожан» в целом есть проблемы в атаке, несмотря на то, что Эрлинг Холанд возглавляет гонку бомбардиров с 14 голами. В матче против «Астон Виллы» чемпионы Англии нанесли всего 2 удара по воротам против 22-х у соперника. Давно ни у кого не было такого тотального преимущества над командой Гвардиолы. Хотя в поединке против «Арсенала» статистика была ненамного лучше – там «Сити» пробил 4 раза по воротам соперника. При этом в обоих матчах у «горожан» процент владения мячом был больше. Это свидетельствует о том, что команде не хватает креативности в последней трети поле. То есть «Манчестер Сити» очень не хватает Де Брюйне.

Но в обороне у «горожан» проблем еще больше. «Манчестер Сити» пропускает слишком много голов. В последних пяти матчах Премьер-лиги в ворота «горожан» залетело 10 мячей. Чемпионы не смогли сыграть на ноль даже в поединке против «Лутона», который идет в зоне вылета. Соперникам «Сити» хватает в среднем 2,4 удара для гола. «Горожане» допускают в среднем 8,5 ударов за матч по своим воротам, что является худшим показателем при Гвардиоле. Порой соперники показывают хорошую результативность в поединках против действующих чемпионов, пока те продолжают возиться с мячом.

Неудачные результаты «Манчестер Сити» частично можно списать на невезение. «Горожане» не смогли дожать «Ливерпуль», хотя имели шансы, решающие голы от «Тоттенхэма» и «Челси» пропускали на последних минутах. Да и с «большой шестерки» не проиграли никому, кроме «Арсенала». Но проблема в том, что после серии ничьих «Сити» не вышел разрывать «Астон Виллу». «Горожане» всегда реагировали на неудачные результаты. Теперь так не получается. Ничьи в матчах против «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Челси» будут положительным результатом для большинства команд, но не для «Манчестер Сити».

У этого клуба слишком высокая планка, которой он пока не соответствует. У «горожан» наблюдается спад, это очевидно, но и ожидаемо после сверхуспешного прошлого сезона. В игре команды есть проблемы, которые не исправить одной мотивацией. При этом для Гвардиолы и его команды еще ничего не потеряно. Один из лучших тренеров мира получил серьезный вызов. Это лучшая ситуация для того, чтобы в очередной раз подтвердить свой статус.

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