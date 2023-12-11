Сон Хын Мин - 7-й игрок в истории, забивший 10 голов в 8 или более сезонах АПЛ подряд

«Тоттенхэм» одержал победу над «Ньюкаслом» (4:1) в матче 16-го тура АПЛ.

В составе лондонцев на 85-й минуте отличился нападающий Сон Хын Мин. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.ru, этот мяч стал для 31-летнего футболиста 10-м в текущем чемпионате Англии. По данным Opta Sports, южнокореец стал седьмым игроком в истории, забивший не менее 10 голов в Премьер-лиге в восьми или более сезонах подряд.

Ранее подобное удалось Уэйну Руни (11 сезонов), Фрэнку Лэмпарду (10), Серхио Агуэро (9), Гарри Кейну (9), Тьерри Анри (8) и Садио Мане (8).

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