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Рамиль Шейдаев дисквалифицирован на восемь матчей

Мировой футбол
Новости
11 Декабря 2023 12:01
Рамиль Шейдаев дисквалифицирован на восемь матчей

Футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, выступающий за таиландский «Бурирам Юнайтед», получил восьмиматчевую дисквалификацию.

Как сообщает Idman.biz, такое решение приняла Азиатская футбольная конфедерация, вынесшая свой вердикт в отношении матча команды с китайским клубом "Чжэцзян Профешионал" на групповом этапе Лиги чемпионов. Встреча завершилась массовой дракой, в которой принял участие Шейдаев. Помимо него, были наказаны еще два игрока «Бурирам Юнайтед».

Таким образом, все трое игроков не смогут выйти на поле в матче Лиги чемпионов Азии против японской команды «Кофу» 12 декабря.

Стоит отметить, что в той игре «Бурирам Юнайтед» выиграл у китайского клуба со счетом 3:2. Обе команды имеют по 6 очков после 5 туров в группе H и занимают 3-4 места.

İdman.biz

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