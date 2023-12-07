Жоау Феликс назвал одного игрока, который однозначно усилил бы состав "Барселоны"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", крайний нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в составе «Барселоны», поделился мнением о том, какой действующий футболист точно смог бы усилить каталонский клуб.

«Это Доминик Собослаи из «Ливерпуля». Мне нравится его игра. Однажды он смог бы присоединиться к «Барселоне», - приводит слова Феликса Mundo Deportivo.

Напомним, Собослаи перешёл в команду Юргена Клоппа из «Лейпцига» минувшим летом. В нынешнем сезоне венгерский полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2028 года.

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