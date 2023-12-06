Беллингем рассказал о своём футбольном кумире детства

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос о любимом футболисте детства.

«Я бы, наверное, сказал, что Уэйн Руни оказал на меня самое большое влияние в детстве - из-за манеры игры и того, как он сражался, будучи англичанином. Но вообще есть много других игроков, у которых я перенял что-то», - приводит слова Беллингема Goal.

Беллингем выступает за «Реал» с лета 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029-го. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 150 млн. В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.

На данный момент после 15 туров испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид набрал 38 очков и лидирует в чемпионате.

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