Месси похвалил чемпионат Саудовской Аравии и признался, что хотел там играть

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о вариантах продолжения карьеры до перехода в американский клуб.

«Моим первым вариантом было вернуться в «Барселону», но это оказалось невозможным. Я пытался вернуться, но этого не произошло. Правда и то, что после этого я много думал о переходе в лигу Саудовской Аравии, где я знаю страну, и они создали очень сильную конкуренцию, которая может стать важной лигой в ближайшем будущем», - приводит слова Месси Sport.es.

Сегодня, 5 декабря, Месси стал спортсменом года по версии американского журнала Time. В 2023 году Лионель выиграл награду «Золотой мяч», который стал для него восьмым. Также в составе «ПСЖ» выиграл французскую Лигу 1 и Суперкубок Франции. При этом в составе «Интер Майами» Лионель завоевал первый трофей для американской команды - Кубок лиг.

Нынешним летом Месси перебрался из французского «ПСЖ» в американский «Интер Майами», владельцем которого является бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. За 14 матчей во всех турнирах аргентинец отметился 11 забитыми мячами, а также пятью голевыми пасами.

İdman.biz