В ISU прокомментировали отказ в переходе фигуристки Жилиной в сборную Азербайджана

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) дала комментарий по поводу отказа в переходе фигуристки Вероники Жилиной в национальную команду Азербайджана.

Ранее стало известно, что ISU не одобрил переход Жилиной под флаг Азербайджана. Напомним, ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) также не дала согласие на смену спортивного гражданства 17-летней спортсменки, несмотря на то что она уже получила азербайджанский паспорт.

«ISU получил от Федерации зимних видов спорта Азербайджана разрешение на изменение статуса члена ISU для фигуристки Вероники Жилиной, чтобы она могла представлять Азербайджан на будущих соревнованиях ISU, поскольку ранее выступала за Россию. В соответствии с правилами вопрос был рассмотрен Советом ISU. После тщательного рассмотрения, включая анализ предоставленной документации, Совет ISU принял решение отклонить заявку», - приводит слова пресс-службы İdman.biz со ссылкой на Vseprosport.ru.

İdman.biz