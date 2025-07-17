Призер Олимпиады погиб после удара молнии - ВИДЕО

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере фристайлист Эудун Грёнвольд погиб после удара молнии.

Как передает İdman.biz, об этом сообщается на сайте Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Инцидент произошел во время туристического похода спортсмена. После произошедшего норвежца доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. В ночь на среду он ушел из жизни.

«Норвежский лыжный спорт потерял выдающуюся личность, которая так много значила как для горнолыжного, так и для фристайл-сообщества. Эудун сделал блестящую карьеру в горных лыжах и ски-кроссе, а затем стал тренером сборной по ски-кроссу. Норвежская лыжная федерация также помнит его вклад в руководстве ассоциации. После Эудуна останется огромная пустота», - заявила президент федерации Тове Мо Дюрхауг.

Грёнвольд начинал спортивную карьеру в качестве горнолыжника. В 2004 году он перешёл во фристайл и начал выступления в ски-кроссе. В 2007 году он стал бронзовым призёром чемпионата мира и в том же году выиграл общий зачет Кубка мира. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере норвежец взял бронзу. После этого завершил карьеру и стал тренировать сборную Норвегии по ски-кроссу.

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