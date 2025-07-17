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Депутат Госдумы РФ: "ISU мог не пустить Жилину в сборную Азербайджана из-за давления США"

Зимние виды спорта
Новости
17 Июля 2025 01:57
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Депутат Госдумы РФ: "ISU мог не пустить Жилину в сборную Азербайджана из-за давления США"

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала отказ Международного союза конькобежцев (ISU) в смене спортивного гражданства российской фигуристке Веронике Жилиной, которой не разрешили перейти в сборную Азербайджана, сообщает İdman.biz.

По ее мнению, решение могло быть принято под давлением со стороны США, которые заинтересованы в том, чтобы не допустить ее быстрого перехода под флаг другой страны.

"Для многих она — серьезная соперница. Возможно, американцы или комиссия, которая рассматривала вопрос, оказали давление, чтобы Жилина не смогла так быстро получить разрешение от ISU. Такие переходы иногда одобряются сразу, но могут быть и запрещены", — заявила Журова РИА Новости.

Довольно-таки странное заявление депутата Госдумы РФ, учитывая, что ранее именно Федерация фигурного катания России не дала согласие на смену спортивного гражданства 17-летней спортсменки. Если бы российская сторона не препятствовала этому трансферу и выдала открепительное письмо Жилиной, то ISU ничего не оставалось бы, как лишь утвердить переход фигуристки.

Как известно, Жилина уже получила паспорт Азербайджана и рассчитывала представлять эту страну на международной арене.

İdman.biz

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