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Вероника Жилина сняла ролик, посвященный отказу в переходе в сборную Азербайджана - ВИДЕО

Зимние виды спорта
Новости
16 Июля 2025 15:39
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Вероника Жилина сняла ролик, посвященный отказу в переходе в сборную Азербайджана - ВИДЕО

Российская фигуристка Вероника Жилина показала свою реакцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказать ей в смене спортивного гражданства.

Как сообщает İdman.biz, в честь этого спортсменка на личной странице в соцсетях опубликовала юмористичный ролик, в котором висит на бортике и держится за него руками.

«Когда узнала сегодняшние новости», - подписала публикацию Жилина.

Напомним, совет ISU состоялся 4-5 июля в Лозанне. В мае 2025 года Жилина сообщила о том, что получила паспорт Азербайджана. Исполком ФФККР не дал релиз фигуристке. Президент организации Антон Сихарулидзе заявил, что Жилина является членом сборной России и не может перейти в другую национальную команду. Он подчеркнул, что в федерации не понимают, почему Жилина не выступает на внутренних стартах. После чего фигуристка обратилась в ISU.

İdman.biz

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