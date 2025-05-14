14 Мая 2025
RU

Вероника Жилина объявила о получении азербайджанского гражданства - ФОТО

Зимние виды спорта
Новости
14 Мая 2025 18:55
89
Вероника Жилина объявила о получении азербайджанского гражданства - ФОТО

Российская фигуристка Вероника Жилина сообщила, что получила паспорт Азербайджана.

Как передаёт İdman.biz, об этом 16-летняя спортсменка написала в своих социальных сетях, подчеркнув, что готова начать новый этап карьеры под флагом новой страны.

"Дорогие друзья, спасибо всем за переживания. Наверняка многие из вас в курсе, что я пережила тяжелейшую травму позвоночника, лечилась и очень долго восстанавливалась, поэтому я уже 2 сезона (23/24 и 24/25) не выступала в России ни на одном официальном старте. И я не являюсь членом сборной России.
Выдержать все испытания я смогла благодаря моей семье: моим маме и папе, моей сестре и моему тренеру Евгению Викторовичу.

Я хочу, чтобы вы знали: я очень благодарна России и всем, кто хоть в чем-то мне помогал здесь, я ценю вклад каждого в мое развитие и становление и, конечно, вашу поддержку. Я тренировалась в частной академии, но всегда ощущала себя членом большого сообщества фигуристов.

С Баку моя жизнь связана уже несколько лет, я очень часто летаю сюда, а недавно я получила паспорт. Азербайджан — страна, которую я полюбила и в которой обрела свой второй дом, здесь у меня появилось много друзей и коллег.
Я буду счастлива в будущем представлять Азербайджан, который сейчас не только в моей душе, но и в моем сердце. Очень жду разрешения на мой переход! А еще мне завтра исполняется 17 лет, и я буду очень благодарна всем за поддержку меня на новом пути".

Напомним, что накануне Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о том, что не дает разрешение фигуристке на смену спортивного гражданства.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Российская фигуристка Вероника Жилина в Баку - ФОТО - ВИДЕО
13 Мая 22:34
Зимние виды спорта

Российская фигуристка Вероника Жилина в Баку - ФОТО - ВИДЕО

По приглашению Эмина Агаларова вместе с фигуристкой в Баку прибыла и Яна Рудковская
Россия отказала в переходе Вероники Жилиной в сборную Азербайджана
13 Мая 21:47
Зимние виды спорта

Россия отказала в переходе Вероники Жилиной в сборную Азербайджана

В Российской федерации ждут фигуристку в национальной команде
FIS ужесточит контроль за костюмами после скандала с мошенниками из Норвегии
8 Мая 23:57
Зимние виды спорта

FIS ужесточит контроль за костюмами после скандала с мошенниками из Норвегии

Горнолыжники перед выходом на старт будут проходить 3D-сканирование
Азербайджан примет соревнования мирового уровня
6 Мая 13:55
Зимние виды спорта

Азербайджан примет соревнования мирового уровня

Одной из основных целей в рамках международного сотрудничества является продвижение Азербайджана как места проведения профессиональных соревнований мирового уровня по зимним видам спорта
Сын Плющенко о тренере, домогавшемся будущей фигуристки сборной Азербайджана
19 Апреля 00:44
Зимние виды спорта

Сын Плющенко о тренере, домогавшемся будущей фигуристки сборной Азербайджана

Саша Плющенко рассказал, что именно ему говорил Розанов

Будущая фигуристка сборной Азербайджана обвинила тренера в домогательствах
16 Апреля 19:34
Зимние виды спорта

Будущая фигуристка сборной Азербайджана обвинила тренера в домогательствах

Вероника Жилина рассказала о неподобающем поведении российского специалиста

Самое читаемое

В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"
12 Мая 09:00
Мировой футбол

В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"

Это является самой продолжительной серией в истории противостояний клубов
"Реал" подписал трехлетний контракт с Хаби Алонсо
12 Мая 12:57
Мировой футбол

"Реал" подписал трехлетний контракт с Хаби Алонсо

Соглашение рассчитано до лета 2028 года
Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"
12 Мая 09:47
Азербайджанский футбол

Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"

Чемпион Азербайджана в числе команд, освобожденных от участия в первом раунде
Новый рекорд в финале
12 Мая 11:48
Баскетбол

Новый рекорд в финале

Пятый матч решающего этапа сезона 2024/25 стал рекордным для "Сабаха"