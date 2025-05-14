Вероника Жилина объявила о получении азербайджанского гражданства - ФОТО

Российская фигуристка Вероника Жилина сообщила, что получила паспорт Азербайджана.

Как передаёт İdman.biz, об этом 16-летняя спортсменка написала в своих социальных сетях, подчеркнув, что готова начать новый этап карьеры под флагом новой страны.

"Дорогие друзья, спасибо всем за переживания. Наверняка многие из вас в курсе, что я пережила тяжелейшую травму позвоночника, лечилась и очень долго восстанавливалась, поэтому я уже 2 сезона (23/24 и 24/25) не выступала в России ни на одном официальном старте. И я не являюсь членом сборной России.

Выдержать все испытания я смогла благодаря моей семье: моим маме и папе, моей сестре и моему тренеру Евгению Викторовичу.

Я хочу, чтобы вы знали: я очень благодарна России и всем, кто хоть в чем-то мне помогал здесь, я ценю вклад каждого в мое развитие и становление и, конечно, вашу поддержку. Я тренировалась в частной академии, но всегда ощущала себя членом большого сообщества фигуристов.

С Баку моя жизнь связана уже несколько лет, я очень часто летаю сюда, а недавно я получила паспорт. Азербайджан — страна, которую я полюбила и в которой обрела свой второй дом, здесь у меня появилось много друзей и коллег.

Я буду счастлива в будущем представлять Азербайджан, который сейчас не только в моей душе, но и в моем сердце. Очень жду разрешения на мой переход! А еще мне завтра исполняется 17 лет, и я буду очень благодарна всем за поддержку меня на новом пути".

Напомним, что накануне Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о том, что не дает разрешение фигуристке на смену спортивного гражданства.

İdman.biz