Российская фигуристка Вероника Жилина в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Талантливая российская фигуристка Вероника Жилина в последние дни находилась в Азербайджане.

Как передаёт İdman.biz, спортсменка прибыла в Баку вместе с Яной Рудковской по приглашению известного бизнесмена Эмина Агаларова.

Агаларов в своих социальных сетях сообщил, что вместе с продюсером Яной Рудковской будет строить в Sea Breeze грандиозную ледовую арену. Причём арена будет представлять собой переносное сооружение.

Ожидается, что на будущей арене будет проводиться знаменитое ледовое шоу от академии "Ангелы Плющенко".

Добавим, что Жилина поблагодарила Эмина Агаларова за приглашение в Азербайджан.

Напомним, что по информации ряда СМИ Жилина со следующего сезона планирует выступать за сборную Азербайджана. Однако сегодня глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе, комментируя итоги заседания исполкома организации, заявил, что переход Жилиной в сборную Азербайджана одобрен не будет.

İdman.biz