13 Мая 2025
RU

Российская фигуристка Вероника Жилина в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Зимние виды спорта
Новости
13 Мая 2025 22:34
12
Российская фигуристка Вероника Жилина в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Талантливая российская фигуристка Вероника Жилина в последние дни находилась в Азербайджане.

Как передаёт İdman.biz, спортсменка прибыла в Баку вместе с Яной Рудковской по приглашению известного бизнесмена Эмина Агаларова.

Агаларов в своих социальных сетях сообщил, что вместе с продюсером Яной Рудковской будет строить в Sea Breeze грандиозную ледовую арену. Причём арена будет представлять собой переносное сооружение.

Ожидается, что на будущей арене будет проводиться знаменитое ледовое шоу от академии "Ангелы Плющенко".

Добавим, что Жилина поблагодарила Эмина Агаларова за приглашение в Азербайджан.

Напомним, что по информации ряда СМИ Жилина со следующего сезона планирует выступать за сборную Азербайджана. Однако сегодня глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе, комментируя итоги заседания исполкома организации, заявил, что переход Жилиной в сборную Азербайджана одобрен не будет.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Россия отказала в переходе Вероники Жилиной в сборную Азербайджана
21:47
Зимние виды спорта

Россия отказала в переходе Вероники Жилиной в сборную Азербайджана

В Российской федерации ждут фигуристку в национальной команде
FIS ужесточит контроль за костюмами после скандала с мошенниками из Норвегии
8 Мая 23:57
Зимние виды спорта

FIS ужесточит контроль за костюмами после скандала с мошенниками из Норвегии

Горнолыжники перед выходом на старт будут проходить 3D-сканирование
Азербайджан примет соревнования мирового уровня
6 Мая 13:55
Зимние виды спорта

Азербайджан примет соревнования мирового уровня

Одной из основных целей в рамках международного сотрудничества является продвижение Азербайджана как места проведения профессиональных соревнований мирового уровня по зимним видам спорта
Сын Плющенко о тренере, домогавшемся будущей фигуристки сборной Азербайджана
19 Апреля 00:44
Зимние виды спорта

Сын Плющенко о тренере, домогавшемся будущей фигуристки сборной Азербайджана

Саша Плющенко рассказал, что именно ему говорил Розанов

Будущая фигуристка сборной Азербайджана обвинила тренера в домогательствах
16 Апреля 19:34
Зимние виды спорта

Будущая фигуристка сборной Азербайджана обвинила тренера в домогательствах

Вероника Жилина рассказала о неподобающем поведении российского специалиста
Звезду лыж 1,5 года преследует 65-летний мужик: прислал 200 сообщений. Карлссон пошла в суд
14 Апреля 17:22
Зимние виды спорта

Звезду лыж 1,5 года преследует 65-летний мужик: прислал 200 сообщений. Карлссон пошла в суд

Чем все закончилось?

Самое читаемое

Сын Роналду дебютирует за сборную Португалии U15 в бутсах от отца и Мбаппе
12 Мая 19:33
Мировой футбол

Сын Роналду дебютирует за сборную Португалии U15 в бутсах от отца и Мбаппе

Криштиану Роналду-младший вдохновляется кумирами и готовится к международному турниру в Хорватии

Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"
12 Мая 09:47
Азербайджанский футбол

Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"

Чемпион Азербайджана в числе команд, освобожденных от участия в первом раунде
В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"
12 Мая 09:00
Мировой футбол

В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"

Это является самой продолжительной серией в истории противостояний клубов
Новый рекорд в финале
12 Мая 11:48
Баскетбол

Новый рекорд в финале

Пятый матч решающего этапа сезона 2024/25 стал рекордным для "Сабаха"