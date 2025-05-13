Россия отказала в переходе Вероники Жилиной в сборную Азербайджана

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не одобрила переход 16-летней спортсменки Вероники Жилиной в сборную Азербайджана. Об этом сообщил глава ФФККР Антон Сихарулидзе по итогам заседания исполкома, передает İdman.biz.

По его словам, Жилина по-прежнему числится в составе сборной России.

«Вероника Жилина не может перейти ни в какую страну, потому что она в настоящий момент еще является членом сборной команды России. Мы не понимаем, почему она не выступает. Ждём её возвращения — Вероника в отличной форме, у неё большой потенциал», — отметил Сихарулидзе.

Прошедший сезон ученица Евгения Плющенко пропустила из-за травмы. Ранее Жилина обвинила бывшего тренера Сергея Розанова в домогательствах, заявив, что он приставал к ней, когда ей было 11 лет.

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