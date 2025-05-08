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FIS ужесточит контроль за костюмами после скандала с мошенниками из Норвегии

Зимние виды спорта
Новости
8 Мая 2025 23:57
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FIS ужесточит контроль за костюмами после скандала с мошенниками из Норвегии

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) готовит ужесточение правил контроля за костюмами спортсменов после резонансного случая с норвежской сборной по прыжкам с трамплина.

Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на NRK.

В марте несколько норвежских прыгунов были дисквалифицированы за использование костюмов с армированной нитью в паховой области — это было признано нарушением технического регламента.

В ответ на инцидент FIS планирует ввести более жёсткие санкции за аналогичные нарушения в будущем. В частности, теперь костюмы будут изыматься сразу после соревнований на чемпионатах мира и Турне четырёх трамплинов и возвращаться спортсменам только на следующий день.

Кроме того, перед стартом сезона все участники пройдут 3D-сканирование для точной фиксации параметров тела. Новые меры планируется официально утвердить 3 июня.

Напомним, что на днях Государственное агентство по туризму заключило партнёрское соглашение с FIS, одним из пунктов которого является проведение в ближайшие годы чемпионата мира и этапов Кубка мира по горнолыжному спорту в Шахдаге.

İdman.biz

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