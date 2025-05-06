Азербайджан примет соревнования мирового уровня

Между Международной федерацией горнолыжного спорта и сноуборда (FIS) и Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики подписано партнерское соглашение с целью развития потенциала зимнего туризма и зимних видов спорта, а также проведения в Азербайджане престижных международных соревнований по зимним видам спорта.

Как сообщает İdman.biz, соглашение предусматривает совместное сотрудничество по расширению и совершенствованию существующей инфраструктуры в сфере зимнего туризма, превращению нашей страны в привлекательное направление зимнего туризма для иностранных туристов, а также организацию международных соревнований по горнолыжному спорту на базе туристического центра «Шахдаг».

Одной из основных целей в рамках международного сотрудничества является продвижение Азербайджана как места проведения профессиональных соревнований мирового уровня по зимним видам спорта, а также проведение широкомасштабной маркетинговой и рекламной кампании туристического бренда и продукции нашей страны на международной арене.

Согласно соглашению, Азербайджан выступит в качестве «Глобального партнера по направлениям» организации на всемирных соревнованиях (кубках и чемпионатах мира), организуемых Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда.

Отметим, что начиная со следующего зимнего сезона на базе туристического центра «Шахдаг» планируется проведение соревнований мирового уровня Международной федерации по горнолыжному спорту и сноуборду.

İdman.biz