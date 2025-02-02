Состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди взрослых - ФОТО

При совместной организации Туристического центра «Шахдаг» и Федерации зимних видов спорта состоялся Кубок Гейдара Алиева по любительскому горнолыжному спорту среди взрослых.

Как сообщает İdman.biz, за первенство в турнире боролись 46 участников в различных возрастных категориях.

Результаты соревнований:

Женщины 18-22 лет

Валерия Дудченко - Азербайджан

Мужчины 18-22 лет

Карл-Лео Панке - Германия

Карл Маккей - Азербайджан

Женщины 23-45 лет

Анна Велиева - Азербайджан

Елена Дубенцова - Азербайджан

Ирина Титова - Россия

Мужчины 23-45 лет

Рамиз Агаев - Азербайджан

Амир Абдуллаев - Азербайджан

Али Султанов - Россия

Женщины 46-56 лет

Туран Тагизаде - Азербайджан

Мужчины 46-56 лет

Рашад Набиев - Азербайджан

Рашад Султан - Азербайджан

Вугар Зейналов - Азербайджан

Женщины 56+ лет

Ирина Угрюмова - Россия

Наргиз Сурхаева - Азербайджан

Мужчины 56+ лет

Герхард Лутц - Австрия

Акиф Сурхаев - Азербайджан

Федерико Паоне - Италия

По итогам соревнований победители были награждены медалями и дипломами Туристического центра «Шахдаг», а также различными поощрительными подарками.

İdman.biz