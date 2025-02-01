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Представитель федерации: "Наша стратегия - сократить количество легионеров в сборной"

Зимние виды спорта
Новости
1 Февраля 2025 17:35
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Представитель федерации: "Наша стратегия - сократить количество легионеров в сборной"

«Наша главная цель при организации этого турнира - развитие и обеспечение устойчивости горнолыжного спорта в Азербайджане».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил журналистам представитель Федерации зимних видов спорта Кенан Гулузаде в связи со стартовавшим сегодня Кубком Гейдара Алиева среди лыжников-любителей.

По его словам, основная стратегия федерации - сокращение числа легионеров и формирование команды из местных спортсменов:

«Работа, проделанная в этом направлении, уже приносит свои плоды. Местные лыжники представляли нашу страну на Кубке мира, проходившем в Шахдаге. У каждого из них большие перспективы. Некоторые азербайджанские спортсмены-любители, участвующие в соревнованиях, пополнят национальную сборную».

Гулузаде также отметил, что они планируют расширить сотрудничество с Международной федерацией горнолыжного спорта и проводить больше местных и международных соревнований.

Отметим, что за первое место в Кубке Гейдара Алиева борются 50 детей в разных возрастных категориях.

İdman.biz

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