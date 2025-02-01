Председатель туристического центра "Шахдаг": "Число детей, занимающихся горнолыжным спортом, увеличивается с каждым годом"

"Мы традиционно уже третий год проводим Кубок Гейдара Алиева. Наша главная цель - развитие и популяризация зимних видов спорта, повышение интереса людей к горным лыжам, привлечение туристов в туристический центр "Шахдаг".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил журналистам председатель Шахдагского туристического центра Рустам Наджафов после открытия Кубка Гейдара Алиева среди горнолыжников-любителей.

Он положительно оценил интерес детей к горным лыжам:

"Число детей, занимающихся этим видом спорта, растет с каждым годом. Мы создавали горнолыжный клуб «Шахдаг» два года. В этом клубе 28 членов. Дети тренируются круглый год, и мы отправляем их на различные международные соревнования. Эти дети уже приняли участие в двух турнирах, проводившихся в Турции. Надеюсь, что с годами число наших профессиональных спортсменов, занимающихся лыжным спортом, увеличится".

Отметим, что за первое место в Кубке Гейдара Алиева борются 50 детей в разных возрастных категориях.

İdman.biz