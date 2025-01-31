Экс-чемпион Азербайджана по фигурному катанию погиб в авиакатастрофе в США

Бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший в танцах на льду, находился на борту самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне.

Как передает İdman.biz, об этом телеканалу ABC сообщила его жена Наталья Гудина.

«Я потеряла все. Я потеряла мужа, учеников, друзей», - сказала она.

А.Кирсанов представлял сборные России, Азербайджана и США. Выступая за РФ, в сезоне-1997/98 он занял второе место на этапе юниорского Гран-при. В сезоне-1999/2000 стал чемпионом Азербайджана.

Напомним, что 29 января американский пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и вертолет Black Hawk Сухопутных войск США столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Воздушное судно выполнял рейс из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете было по меньшей мере трое военнослужащих. После столкновения оба воздушных транспорта рухнули в реку Потомак. Выживших нет.

İdman.biz