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Гюнель Бадалова: "Мы ожидали, что Владимир вернется из Турции только с золотой медалью"

Зимние виды спорта
Новости
2 Декабря 2024 12:56
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Гюнель Бадалова: "Мы ожидали, что Владимир вернется из Турции только с золотой медалью"

«Мы ожидали, что Владимир вернется из Турции только с золотой медалью».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана (AQINF) Гюнель Бадалова в своем заявлении Report.az, оценивая выступление Владимира Литвинцева, представлявшего нашу страну на соревнованиях по фигурному катанию на Кубке Босфора, проходившего в Стамбуле.

Представитель федерации заявила, что, несмотря на проблемы со здоровьем, спортсмен достиг своей цели.

«Нашей целью было первое место. Мы ожидали, что Владимир вернется из Турции только с золотой медалью. Это была подготовка к чемпионатам Европы и мира. Мы требовали, чтобы он приехал оттуда победителем. Он получил то, что хотел, несмотря на проблемы со здоровьем и простуду. Конечно, есть некоторые нюансы, которые он должен улучшить. В целом он выступил хорошо и стал первым».

Отметим, что В. Литвинцев завоевал золотую медаль на Кубке Босфора.

İdman.biz

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