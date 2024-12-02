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Девятое место на кубке Санта Клауса

Зимние виды спорта
Новости
2 Декабря 2024 09:53
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Девятое место на кубке Санта Клауса

Азербайджанские фигуристы приняли участие в международном турнире, проходившем в Венгрии.

Как сообщает İdman.biz, два наших дуэта соревновались в танцах на льду на кубке Санта Клауса.

Дуэт Саманты Риттер и Даниэля Брикалова по итогам двух программ набрал 143,54 балла. Наши представители, занявшие 10-е место в ритмичном танце и восьмое в произвольном, довольствовались общим девятым местом.

Дуэт Максин Уизерби и Александра Колосовского набрал 133,87 балла. Они заняли 11-е место в обоих танцах и в финале.

Отметим, что за награды боролись 11 дуэтов.

İdman.biz

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