Наргиз Сулейманова: "Я приложила много усилий для выступления за сборную Азербайджана" - ИНТЕРВЬЮ

Наргиз Сулейманова, член сборной Азербайджана по фигурному катанию, проживающая в Канаде, ответила на вопросы АЗЕРТАДЖ.

İdman.biz представляет интервью:

- Расскажите нам, пожалуйста, о себе поподробнее...

- Я родилась 6 сентября 2004 года в Мюльхаузене, Германия. В настоящее время профессионально занимаюсь фигурным катанием.

- Кто или что вдохновил вас заняться этим видом спорта?

- В детстве мне вдруг захотелось заняться этим видом спорта. Мы с мамой часто смотрели соревнования по фигурному катанию по телевизору. Я сказала маме, что хочу научиться кататься на коньках. На следующий день она записала меня в спортивный клуб в Кёльне.

- Вы начали свою профессиональную карьеру в 2010 году и до 2021 года участвовали в международных турнирах под флагом Германии. Но затем переехали в Канаду после трехлетнего перерыва в соревнованиях. В чем была причина такого перерыва и что вы делали ранее?

- Причина, по которой я взяла трехлетний перерыв, заключалась в том, что я хотела выступать под азербайджанским флагом. По правилам Международного союза конькобежцев (ISU) мне не нужно было участвовать ни в каких соревнованиях в течение 2 лет, чтобы попасть в сборную Азербайджана. Поэтому я хотела бы поблагодарить Федерацию зимних видов спорта Азербайджана за поддержку и помощь в реализации моей мечты. Я переехала в Канаду, потому что там были мои тренеры. У них были более высокие возможности подготовиться в том клубе, где они тренировались.

- Два года вы вообще не катались. Как решили возобновить карьеру?

- Да, я не занималась фигурным катанием два года. Потому что училась в гимназии. Я окончила ее с высоким баллом. Но и не забывала заниматься спортом в свободное время.

- С какими трудностями вы столкнулись, когда после длительного перерыва вышли на каток?

- Конечно, после длительного перерыва попасть на каток несколько сложно. Но, несмотря на это, сейчас я тренируюсь с большим энтузиазмом. Потому что уже представляю свой родной Азербайджан.

- Несмотря на то, что вы жили в Германии, вы приехали в Баку и хотели выступать за сборную Азербайджана, и после многих лет и больших приложенных усилий вам, наконец, удалось стать членом сборной. Чем было вызвано ваше сильное желание представлять Азербайджан на международных соревнованиях?

- Да, я много лет прилагала усилия для выступления в составе сборной Азербайджана. Причина тому - моя глубокая любовь к Родине.

- Вы впервые представляли Азербайджан на международном турнире, который проходил в Варшаве (Польша) 20-24 ноября. В короткой и произвольной программе вы заняли 16-е место среди 26 спортсменов, набрав 135,15 балла. Было бы интересно узнать ваши впечатления о первых соревнованиях, которые вы провели под флагом Азербайджана...

- Поскольку это были мои первые соревнования в составе сборной Азербайджана, я была взволнована. Но я постаралсь взять себя в руки и добиться достойного результата.

- Каким вы видите будущее этого вида спорта в Азербайджане?

- Будущее этого вида спорта в Азербайджане я вижу большим и ярким. Федерация зимних видов спорта также ведет большую работу по развитию фигурного катания.

- Что вам больше всего нравится в катании?

- В целом мне очень нравится кататься. Будто этот спорт - вся моя жизнь. Когда я в детстве заканчивала тренировки, меня даже не могли вытащить с катка.

- Есть ли у вас особая стратегия по подавлению стресса и волнения во время соревнований?

- Я стараюсь ни о чем не думать. Сосредотачиваюсь только на своем выступлении. Когда я на льду, мне просто хочется подарить болельщикам красивый танец.

- Когда вам было 13 лет, вас сравнивали со знаменитой немецкой фигуристкой Катариной Витт. Что вы почувствовали, когда услышали это?

- Поскольку я живу в Германии, мне с детства хотелось быть звездой, как Катарина Витт. Да, меня с ней сравнивали. Об этом даже сняли короткометражный фильм.

- Какой совет вы бы дали тем, кто хочет попробовать себя в фигурном катании?

- Если кто-то увлекается фигурным катанием, я хочу им сказать не бойтесь, попробуйте себя в этой сфере. Я уверена, что им это понравится.

- Какие соревнования вас ждут сейчас и каковы ваши основные цели на будущее?

- Сейчас я жду международных соревнований, которые пройдут в Загребе, столице Хорватии. Я постараюсь показать здесь более высокий результат. Мои цели - сначала чемпионат Европы, затем чемпионат мира и, наконец, Олимпийские игры. Я сделаю все возможное, чтобы всегда высоко поднимать флаг Азербайджана.

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