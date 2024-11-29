Наргиз Сулейманова: "Я приложила много усилий для выступления за сборную Азербайджана" - ИНТЕРВЬЮ

Наргиз Сулейманова, член сборной Азербайджана по фигурному катанию, проживающая в Канаде, ответила на вопросы АЗЕРТАДЖ.
İdman.biz представляет интервью:
- Расскажите нам, пожалуйста, о себе поподробнее...
- Я родилась 6 сентября 2004 года в Мюльхаузене, Германия. В настоящее время профессионально занимаюсь фигурным катанием.
- Кто или что вдохновил вас заняться этим видом спорта?
- В детстве мне вдруг захотелось заняться этим видом спорта. Мы с мамой часто смотрели соревнования по фигурному катанию по телевизору. Я сказала маме, что хочу научиться кататься на коньках. На следующий день она записала меня в спортивный клуб в Кёльне.
- Вы начали свою профессиональную карьеру в 2010 году и до 2021 года участвовали в международных турнирах под флагом Германии. Но затем переехали в Канаду после трехлетнего перерыва в соревнованиях. В чем была причина такого перерыва и что вы делали ранее?
- Причина, по которой я взяла трехлетний перерыв, заключалась в том, что я хотела выступать под азербайджанским флагом. По правилам Международного союза конькобежцев (ISU) мне не нужно было участвовать ни в каких соревнованиях в течение 2 лет, чтобы попасть в сборную Азербайджана. Поэтому я хотела бы поблагодарить Федерацию зимних видов спорта Азербайджана за поддержку и помощь в реализации моей мечты. Я переехала в Канаду, потому что там были мои тренеры. У них были более высокие возможности подготовиться в том клубе, где они тренировались.
- Два года вы вообще не катались. Как решили возобновить карьеру?
- Да, я не занималась фигурным катанием два года. Потому что училась в гимназии. Я окончила ее с высоким баллом. Но и не забывала заниматься спортом в свободное время.
- С какими трудностями вы столкнулись, когда после длительного перерыва вышли на каток?
- Конечно, после длительного перерыва попасть на каток несколько сложно. Но, несмотря на это, сейчас я тренируюсь с большим энтузиазмом. Потому что уже представляю свой родной Азербайджан.
- Несмотря на то, что вы жили в Германии, вы приехали в Баку и хотели выступать за сборную Азербайджана, и после многих лет и больших приложенных усилий вам, наконец, удалось стать членом сборной. Чем было вызвано ваше сильное желание представлять Азербайджан на международных соревнованиях?
- Да, я много лет прилагала усилия для выступления в составе сборной Азербайджана. Причина тому - моя глубокая любовь к Родине.
- Вы впервые представляли Азербайджан на международном турнире, который проходил в Варшаве (Польша) 20-24 ноября. В короткой и произвольной программе вы заняли 16-е место среди 26 спортсменов, набрав 135,15 балла. Было бы интересно узнать ваши впечатления о первых соревнованиях, которые вы провели под флагом Азербайджана...
- Поскольку это были мои первые соревнования в составе сборной Азербайджана, я была взволнована. Но я постаралсь взять себя в руки и добиться достойного результата.
- Каким вы видите будущее этого вида спорта в Азербайджане?
- Будущее этого вида спорта в Азербайджане я вижу большим и ярким. Федерация зимних видов спорта также ведет большую работу по развитию фигурного катания.
- Что вам больше всего нравится в катании?
- В целом мне очень нравится кататься. Будто этот спорт - вся моя жизнь. Когда я в детстве заканчивала тренировки, меня даже не могли вытащить с катка.
- Есть ли у вас особая стратегия по подавлению стресса и волнения во время соревнований?
- Я стараюсь ни о чем не думать. Сосредотачиваюсь только на своем выступлении. Когда я на льду, мне просто хочется подарить болельщикам красивый танец.
- Когда вам было 13 лет, вас сравнивали со знаменитой немецкой фигуристкой Катариной Витт. Что вы почувствовали, когда услышали это?
- Поскольку я живу в Германии, мне с детства хотелось быть звездой, как Катарина Витт. Да, меня с ней сравнивали. Об этом даже сняли короткометражный фильм.
- Какой совет вы бы дали тем, кто хочет попробовать себя в фигурном катании?
- Если кто-то увлекается фигурным катанием, я хочу им сказать не бойтесь, попробуйте себя в этой сфере. Я уверена, что им это понравится.
- Какие соревнования вас ждут сейчас и каковы ваши основные цели на будущее?
- Сейчас я жду международных соревнований, которые пройдут в Загребе, столице Хорватии. Я постараюсь показать здесь более высокий результат. Мои цели - сначала чемпионат Европы, затем чемпионат мира и, наконец, Олимпийские игры. Я сделаю все возможное, чтобы всегда высоко поднимать флаг Азербайджана.
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