Вафа Бакарова: "Хотим, чтобы в будущем такие международные соревнования проводились в Баку"

«Мы надеемся, что наша команда сможет выступить наилучшим образом».
Об этом İdman.biz заявила председатель совета директоров клуба «Оджаг Спорт» Вафа Бакарова.
Она рассказала, что юные фигуристы клуба в настоящее время готовятся к соревнованиям, которые пройдут в столице Узбекистана Ташкенте:
«Наши спортсмены еще очень молоды, и это их первые соревнования. Шесть фигуристов будут представлять нашу страну на турнире. Сегодня проводится контрольный прокат перед выездом. В будущем мы хотим, чтобы такие международные соревнования проводились в Баку».
По словам Бакаровой, "Оджаг Спорт" развивает фигурное катание уже почти год:
«У нас уже 50 спортсменов. Это предмет гордости, что мы возим маленьких детей на международные соревнования».
Отметим, что сегодня команда провела контрольную тренировку на ледовой арене Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева.
Айтадж Сахяд
İdman.biz