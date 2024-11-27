Вафа Бакарова: "Хотим, чтобы в будущем такие международные соревнования проводились в Баку"

«Мы надеемся, что наша команда сможет выступить наилучшим образом».

Об этом İdman.biz заявила председатель совета директоров клуба «Оджаг Спорт» Вафа Бакарова.

Она рассказала, что юные фигуристы клуба в настоящее время готовятся к соревнованиям, которые пройдут в столице Узбекистана Ташкенте:

«Наши спортсмены еще очень молоды, и это их первые соревнования. Шесть фигуристов будут представлять нашу страну на турнире. Сегодня проводится контрольный прокат перед выездом. В будущем мы хотим, чтобы такие международные соревнования проводились в Баку».

По словам Бакаровой, "Оджаг Спорт" развивает фигурное катание уже почти год:

«У нас уже 50 спортсменов. Это предмет гордости, что мы возим маленьких детей на международные соревнования».

Отметим, что сегодня команда провела контрольную тренировку на ледовой арене Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева.

Айтадж Сахяд

İdman.biz