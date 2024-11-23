Азербайджанская фигуристка заняла 18-е место в Польше

Азербайджанская фигуристка Наргиз Сулейманова приступила к выступлениям на Кубке Варшавы, который проходит в Польше.

Как сообщает İdman.biz, наша представительница продемонстрировал свое мастерство в короткой программе.

Ее выступление было оценено в 46,03 балла. По этому показателю Наргиз заняла 18-е место. Наша 20-летняя спортсменка сегодня выступит с произвольной программой.

Отметим, что в женских соревнованиях выступили 28 спортсменок. В короткой программе победила канадка Катерина Медланд Спенс - 60,03 балла.

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