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25-е место на чемпионате мира

Зимние виды спорта
Новости
22 Марта 2024 13:34
25-е место на чемпионате мира

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев завершил выступление на чемпионате мира.

İdman.biz сообщает, что наш представитель вышел на лед во второй день чемпионата мира, проходившего в канадском Монреале.

Он выступил в короткой программе. Выступление Владимира было оценено в 72,16 балла.

Наш спортсмен занял 25-е место среди 40 участников. Литвинцев не вошел в число 24 спортсменов, которые выступят в произвольной программе.

Отметим, что в спортивных танцах на чемпионате мира выступят другие наши представители Адриенна Кархарт и Александр Колосовский.

İdman.biz

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