В Азербайджане пройдут международные соревнования по зимним видам спорта

"Мы считаем, что этот турнир будет стимулировать проведение других соревнований международной категории".

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии открытия международных соревнований по лыжному альпинизму в Шахдаге заявил председатель Шахдагского туристического центра Рустам Наджафов.

Он рассказал, что они уже сотрудничают с международными федерациями по зимним видам спорта:

"Мы подали заявку на проведение соревнований мирового уровня по зимним видам спорта. Для развития этого вида спорта в Азербайджане будут проведены международные соревнования по зимним видам спорта".

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 55 спортсменов из 11 стран, а также представители Национального олимпийского комитета, Министерства молодежи и спорта и Федерации зимних видов спорта.

İdman.biz