В Баку прошел международный вебинар по тяжелой атлетике - ФОТО

В Баку, имеющем статус Европейского центра Международной федерации тяжелой атлетики, состоялся международный вебинар с участием более 20 стран континента.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, на вебинаре на тему "Международная тренерская лицензия (ICL), образование тренеров и пути развития", охватывающем 2025–2028 годы, приняли участие 89 специалистов.

На мероприятии выступили президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) Кямран Набизаде, вице-президент Фирдовси Умудов, член правления Федерации Фахри Мехдиев, тренеры и спортсмены нашей сборной.

Вебинар вступительным словом открыл Кямран Набизаде. Говоря о важности международного вебинара, он напомнил о визитах президентов Международной и Европейской федераций тяжелой атлетики в Азербайджан. Руководитель AAF выразил благодарность президенту Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммеду Джалуду и президенту Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хасани за оказанное доверие и пожелал участникам вебинара успехов.

Джалуду и Хасани также поприветствовали участников встречи и отметили, что наша страна имеет большой опыт в организации подобных мероприятий.

Затем состоялось торжественное открытие Европейской олимпийской академии тяжелой атлетики со штаб-квартирой в Баку. Было заявлено, что ввод в эксплуатацию Академии является важным шагом на пути популяризации тяжелой атлетики во всем мире.

В преддверии открытия Академии в тяжелой атлетике был достигнут исторический успех. Так, согласно решению Международного олимпийского комитета, тяжелая атлетика будет представлена на Летних Олимпийских играх, самом престижном спортивном соревновании в мире, 12 весовыми категориями вместо 10.

Затем на вебинаре была представлена программа, охватывающая основные направления тренерского образования и опыта. Участники вебинара продемонстрировали свои презентации по антидопингу, распространенным травмам в тяжелой атлетике, графику маршалов и другим темам.

Гудрат Сафаров, ведущий специалист по образовательным вопросам Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), выступил с презентацией по антидопингу.

В завершение вебинара вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, член Консультативной группы Международной федерации тяжелой атлетики Фирдовси Умудов выступил с речью и поблагодарил участников мероприятия. Он сказал, что Европейская олимпийская академия тяжелой атлетики, расположенная в Азербайджане, и впредь будет успешно продолжать свою деятельность.

