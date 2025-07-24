24 Июля 2025
RU

Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы - два золота, одно серебро/ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
24 Июля 2025 14:51
18
Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы - два золота, одно серебро/ФОТО

В столице Испании Мадриде продолжается первенство Европы по тяжелой атлетике U-15.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований к соревнованиям присоединился азербайджанский спортсмен Мусаб Мамедтагиев.

Наш представитель, выступавший в весовой категории до 56 кг в категории до 15 лет, завоевал золотую медаль, подняв в рывке 93 кг. Мусаб также успешно выступил в толчке. На этот раз он поднял 109 кг и довольствовался серебряной медалью.

Таким образом, наш спортсмен показал результат 202 кг по сумме двух упражнений и завоевал титул победителя первенства Европы.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Фирдовси Умудов принял участие в Специальном конгрессе Европейской федерации - ФОТО
20 Июля 18:30
Тяжелая атлетика

Фирдовси Умудов принял участие в Специальном конгрессе Европейской федерации - ФОТО

Мероприятие прошло в Мадриде накануне старта юношеского чемпионата Европы
Президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана принял чешского коллегу - ФОТО
18 Июля 19:35
Тяжелая атлетика

Президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана принял чешского коллегу - ФОТО

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе проведение совместных сборов
Азербайджанские тяжелоатлеты отличились в Грузии - ФОТО
13 Июля 22:43
Тяжелая атлетика

Азербайджанские тяжелоатлеты отличились в Грузии - ФОТО

В международном турнире приняли участие лидеры сборной Азербайджана
Фирдовси Умудов встретился с главами Международной и Европейской федераций - ФОТО
13 Июля 17:40
Тяжелая атлетика

Фирдовси Умудов встретился с главами Международной и Европейской федераций - ФОТО

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана выступил на открытии международного турнира Kakhi Cup 2025 в Грузии
Азербайджан впервые получил представительство в официальной структуре IWF
8 Июля 22:07
Тяжелая атлетика

Азербайджан впервые получил представительство в официальной структуре IWF

Фирдовси Умудов вошел в Консультативную группу Международной федерации тяжелой атлетики
Определены чемпионы Азербайджана в шести весовых категориях
29 Июня 01:51
Тяжелая атлетика

Определены чемпионы Азербайджана в шести весовых категориях

Первенство по тяжелой атлетике завершилось выступлениями юношей

Самое читаемое

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"
21 Июля 17:47
Мировой футбол

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"

Эдерсон отслужил клубу восемь лет
Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?
22 Июля 14:21
Мировой футбол

Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?

Хотя команду он точно сделает сильнее
Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?
22 Июля 15:44
Мировой футбол

Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?

"Ливерпуль" пока отказывается продавать колумбийца, а "Арсенал" не может согласовать покупку шведа
"МЮ" дожал топ-сделку, лучший бомбардир Серии А уехал к саудовцам - Трансферы и слухи дня
22 Июля 09:00
Мировой футбол

"МЮ" дожал топ-сделку, лучший бомбардир Серии А уехал к саудовцам - Трансферы и слухи дня

Осимхен останется в Турции