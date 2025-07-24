Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы - два золота, одно серебро/ФОТО

В столице Испании Мадриде продолжается первенство Европы по тяжелой атлетике U-15.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований к соревнованиям присоединился азербайджанский спортсмен Мусаб Мамедтагиев.

Наш представитель, выступавший в весовой категории до 56 кг в категории до 15 лет, завоевал золотую медаль, подняв в рывке 93 кг. Мусаб также успешно выступил в толчке. На этот раз он поднял 109 кг и довольствовался серебряной медалью.

Таким образом, наш спортсмен показал результат 202 кг по сумме двух упражнений и завоевал титул победителя первенства Европы.

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