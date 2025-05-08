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Два золота, два серебра и новый рекорд на чемпионате Европы - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
8 Мая 2025 12:05
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Два золота, два серебра и новый рекорд на чемпионате Европы - ФОТО

В Дурресе, Албания, проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди ветеранов.

Как сообщает İdman.biz, на пьедестал почета поднялись четверо из пяти ветеранов-спортсменов Азербайджана, которые отправились на соревнования.

Золотые медали завоевали представители нашей команды Зульфугар Сулейманов (М40, 67 кг) и Вагиф Мусадиг (М70, 81 кг). Сулейманов, серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых, также установил новый рекорд среди мастеров. В толчке он поднял 137 кг, побив предыдущий рекорд на 1 кг.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись другие наши тяжелоатлеты Натиг Гасанов (М45, 96 кг) и Эльдар Мамедов (М45, 109 кг).

Отметим, что наши представители уже завершили свои выступления. В качестве судьи на чемпионате, который завершится 10 мая, Азербайджан представляет Эльхан Сулейманов.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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