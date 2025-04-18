Чемпион Европы Иса Рустамов вернулся на родину — ФОТО

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике вернулась на родину после участия в чемпионате Европы, сообщает İdman.biz.

Команду торжественно встретили в международном аэропорту Гейдара Алиева.

В церемонии встречи приняли участие вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов, представители спортивной общественности, юные спортсмены и журналисты. Главный тренер сборной Махти Маккаев и золотой призер турнира Иса Рустамов ответили на вопросы прессы.

"Мы серьезно готовились к этому турниру. У нас была четкая цель — подняться на пьедестал. Федерация создала отличные условия, особенно полезными оказались тренировочные сборы в Гейгеле. Это не только мой успех, это заслуга всей команды. Впереди новые старты, и моя цель — снова поднимать флаг Азербайджана. Благодарю всех, кто пришел нас встретить",- сказал Рустамов.

По словам Махти Маккаева, ранее Рустамов выступал в весе до 73 кг, но после анализа было принято решение перейти в категорию до 67 кг, где он и добился успеха.

«Если создаются условия — приходят и результаты. Благодарим руководство федерации, Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта за поддержку», — добавил тренер.

Отметим, что Иса Рустамов на этом чемпионате Европы завоевал три медали: золото, серебро и бронзу.