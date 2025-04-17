Иса Рустамов: "Это не только моя победа, но и победа всех нас"

«Я долго готовился к этому турниру».

Об этом İdman.biz заявил тяжелоатлет сборной Азербайджана Иса Рустамов.

Спортсмен, завоевавший три медали в весовой категории 67 кг на чемпионате Европы, прошедшем в Кишиневе, столице Молдовы, прокомментировал свое выступление:

«Наши труды окупились. Мы возвращаемся на родину с победой. Для меня это предмет гордости. Соревнования были сложными. Были сильные соперники. Благодаря руководству Федерации и тренерам мы были готовы к соревнованиям. Поэтому я ждал от себя завоевания медали. Мы верим, что на следующих соревнованиях добьемся более высоких результатов. Это не только моя победа, но и победа каждого из нас».

Отметим, что наш спортсмен завоевал бронзу в рывке, подняв 138 кг. В толчке Иса поднял 170 кг и занял первое место на пьедестале почета. Спортсмен, поднявший в сумме 308 кг, занял второе место в итоговом зачете и завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по сумме двух подъемов.

Айтадж Сахяд

İdman.biz