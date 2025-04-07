Азербайджанский штангист выиграл Uzbekistan Open

Азербайджанские тяжелоатлеты продолжают успешно выступать на международной арене.

Как сообщает İdman.biz, на проходящем в городе Чирчик (Узбекистан) открытом турнире по тяжtлой атлетике Uzbekistan Open золото в весовой категории до 61 кг завоевал представитель Азербайджана Камран Хаппаев.

19-летний спортсмен показал лучший результат как в рывке, так и в толчке. В первом упражнении Хаппаев поднял 103 кг, а во втором — 123 кг. По сумме двух движений его результат составил 226 кг, что позволило ему уверенно занять первое место.

В соревнованиях среди девушек Зейнаб Гасанова (55 кг) с результатом 111 кг стала четвtртой, а Айдан Рзаева (49 кг), набравшая в сумме 119 кг, заняла шестое место.

Выступления азербайджанских спортсменов на Uzbekistan Open продолжатся. 9 апреля на помост выйдут Иса Алиев и Малика Бичекуева, а 11 апреля — Аслан Амирасланов.

İdman.biz