7 Апреля 2025
RU

Азербайджанский штангист выиграл Uzbekistan Open

Тяжелая атлетика
Новости
7 Апреля 2025 18:52
21
Азербайджанский штангист выиграл Uzbekistan Open

Азербайджанские тяжелоатлеты продолжают успешно выступать на международной арене.

Как сообщает İdman.biz, на проходящем в городе Чирчик (Узбекистан) открытом турнире по тяжtлой атлетике Uzbekistan Open золото в весовой категории до 61 кг завоевал представитель Азербайджана Камран Хаппаев.

19-летний спортсмен показал лучший результат как в рывке, так и в толчке. В первом упражнении Хаппаев поднял 103 кг, а во втором — 123 кг. По сумме двух движений его результат составил 226 кг, что позволило ему уверенно занять первое место.

В соревнованиях среди девушек Зейнаб Гасанова (55 кг) с результатом 111 кг стала четвtртой, а Айдан Рзаева (49 кг), набравшая в сумме 119 кг, заняла шестое место.

Выступления азербайджанских спортсменов на Uzbekistan Open продолжатся. 9 апреля на помост выйдут Иса Алиев и Малика Бичекуева, а 11 апреля — Аслан Амирасланов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В AAF обсудили уровень подготовки к соревнованиям - ФОТО
4 Апреля 16:41
Тяжелая атлетика

В AAF обсудили уровень подготовки к соревнованиям - ФОТО

В совещании приняли участие тренеры национальных сборных, а также сотрудники административного аппарата
Российские штангисты впервые за 3,5 года выступят на чемпионате мира
19 Марта 14:47
Тяжелая атлетика

Российские штангисты впервые за 3,5 года выступят на чемпионате мира

В предварительную заявку включены 33 спортсмена
Дадаш Дадашбейли: "Эта должность и приятна, и ответственна"
19 Марта 12:10
Тяжелая атлетика

Дадаш Дадашбейли: "Эта должность и приятна, и ответственна"

Дадашбейли, избранный Послом спорта на 2025 год, поделился мыслями о своей новой должности
Завершилось первенство Азербайджана - ПОБЕДИТЕЛИ - ФОТО
17 Марта 16:30
Тяжелая атлетика

Завершилось первенство Азербайджана - ПОБЕДИТЕЛИ - ФОТО

На соревнованиях, организованных в Академии тяжелой атлетики, определились победители еще в 10 весовых категориях
Завершились первенства Азербайджана по тяжелой атлетике - ФОТО
16 Марта 18:24
Тяжелая атлетика

Завершились первенства Азербайджана по тяжелой атлетике - ФОТО

В заключительный день были выявлены победители в четырех весовых категориях
Штангисты выявили лучших еще в четырех весах - ФОТО
15 Марта 19:14
Тяжелая атлетика

Штангисты выявили лучших еще в четырех весах - ФОТО

Продолжается чемпионат Азербайджана до 15 лет

Самое читаемое

Борцовские расклады чемпионата Европы
5 Апреля 14:07
Борьба

Борцовские расклады чемпионата Европы

Объединенный мир борьбы назвал и азербайджанских борцов в качестве одних из фаворитов
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО
5 Апреля 09:00
Хоккей

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО

В Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Чикаго Блэкхоукс"
Ямаль уже лучше Месси и Роналду. Впереди лишь Марадона и Пеле
5 Апреля 16:31
Мировой футбол

Ямаль уже лучше Месси и Роналду. Впереди лишь Марадона и Пеле

Он побил, наверное, все виды рекордов "самого молодого игрока в истории"
Гимназиада: начало пути к большому успеху, или Азербайджан в Топ-5
5 Апреля 13:48
Другие

Гимназиада: начало пути к большому успеху, или Азербайджан в Топ-5

В Сербию прибыл 191 азербайджанский спортсмен и все они являются надеждой завтрашнего дня