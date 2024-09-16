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Завершился Чемпионат Азербайджана - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
16 Сентября 2024 09:44
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Завершился Чемпионат Азербайджана - ФОТО

Завершились первенство Азербайджана среди молодежи и чемпионат Азербайджана среди взрослых по тяжелой атлетике, проходившие в Центре тяжелой атлетики поселка Шувелян города Баку.

Как сообщает İdman.biz, около 100 спортсменов из регионов страны попробовали свои силы в соревнованиях, организованных совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией тяжелой атлетики.

Среди мужчин Амин Османов (55 кг), Дениз Джаббарлы (61 кг), Равин Алмамедов (89 кг) и Нурлан Мамедзаде (96 кг) в своих весовых категориях, как у взрослых, так и у юношей, Юнис Байрамов (67 кг), Гасым Исмайлов (73 кг) и Орхан Зограбзаде (81 кг) среди молодежи, Тегеран Мамедов (67 кг), Иса Рустамов (73 кг), Омар Джавадов (81 кг), Мурсал Гулиев (102 кг), Али Шукурлу (109 кг) ) и Дадаш Дадашбейли (+109 кг) среди взрослых удостоились звания чемпиона Азербайджана.

Среди женщин Самира Рзаева (45 кг), Айдан Рзаева (49 кг), Сельджан Гараева (55 кг), Фазиля Иманова (64 кг), Нигяр Алиева (71 кг), Арзу Гадимова (76 кг), Рахила Гусейнзаде (81 кг) и Мелек Гусейнли (87 кг) как среди молодежи, так и среди взрослых, Лала Азизли (59 кг) среди взрослых и Милена Гусейнли (59 кг) среди молодежи завоевали звания лучших.

Команды, добившиеся успеха в командном зачете, были награждены денежными призами Федерации тяжелой атлетики Азербайджана. Целью специального призового фонда чемпионатов и первенств Азербайджана является поощрение спортсменов и тренеров, а также повышение конкуренции.

Приз в размере 5 тысяч манат был вручен казахстанской команде, обошедшей всех своих конкурентов на первенстве Азербайджана среди молодежи. Команда RIM «Техсил» из Баку получила 3000 манат, заняв второе место, а команда из Гянджи, занявшая 3-е место, получила 1000 манат.

Среди взрослых сильнейшей оказалась сборная Казахстана. ААФ вручила этому коллективу 10 тысяч манат. Команда Лянкарана, занявшая 2-е место, получила 5000 манат, а команда Сумгаита, занявшая 3-е место, - 3000 манат.

İdman.biz

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