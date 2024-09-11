Пройдет чемпионат Азербайджана среди молодежи и взрослых

В соревновательном зале Центра тяжелой атлетики, расположенном в бакинском поселке Шувелан, пройдут первенство Азербайджана среди молодежи и чемпионат Азербайджана среди взрослых по тяжелой атлетике .

Как сообщает İdman.biz, около 100 спортсменов со всех регионов страны попробуют свои силы в соревнованиях, организованных совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана.

Целью организации чемпионата является содействие и поддержка развития тяжелоатлетического спорта в городах, районах, поселках и селах, повышение и совершенствование уровня мастерства спортсменов, отбор спортсменов, технически подготовленных и выполняющих нормативы, определение составов национальных сборных и подготовка их к предстоящим международным соревнованиям.

Отметим, что чемпионат пройдет 14-15 сентября.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz