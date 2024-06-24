Сборная Азербайджана вернулась на родину

Сборная Азербайджана, принявшая участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди 15- и 17-летних юношей, проходившем в греческих Салониках, вернулась на родину.

Как сообщает İdman.biz, на церемонии встречи, состоявшейся в Международном аэропорту Гейдар Алиев, спортсменов встречали родственники, члены семей и представители СМИ.

Сборная Азербайджана завоевала 18 медалей, в том числе 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.

В возрастной группе до 15 лет сборная Азербайджана заняла 2-е место в общекомандном зачёте. Наша сборная набрала 709 очков, опередив такие страны, как Турция, Польша и Болгария. Грузия заняла первое место с 742 очками.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz