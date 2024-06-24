Наша сборная завоевала 18 медалей на чемпионате Европы - ФОТО

Завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юношей 15 и 17 лет, проходивший в греческих Салониках.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала 18 медалей.

Наши представители завоевали на соревнованиях 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Нурай Абилова завоевала серебро (до 15 лет, 40 кг), Малика Бичекуева - 2 бронзы (до 15 лет, 55 кг), Кямран Хаппаев - 3 золота (до 15, 61 кг), Эльман Курданов - 2 серебра и 1 бронза (до 15 лет, 67 кг), Иса Алиев - 2 золота и 1 серебро (до 15, 73 кг), Аслан Амирасланов - 3 золота (до 15, 89 кг), Магомедали Мамедзаде (до 15 лет, 96 кг) - 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

В возрастной группе до 15 лет сборная Азербайджана заняла 2-е место в общекомандном зачёте. Наша сборная набрала 709 очков, опередив такие страны, как Турция, Польша и Болгария. Грузия заняла первое место с 742 очками.

Отметим, что в чемпионате Европы соревновались 415 (198 девушек + 217 юношей) спортсменов из 38 стран.

İdman.biz