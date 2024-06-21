Магомедали Мамедзаде завоевал 3 медали на первенстве Европы - ФОТО

В греческих Салониках продолжается первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров 15 и 17 лет.

Как сообщает İdman.biz, представитель сборной Азербайджана Магомедали Мамедзаде сегодня вышел на помост.

Свои силы он пробовал в весовой категории 96 кг среди спортсменов до 15 лет.

Наш спортсмен в рывке поднял 120 кг и был удостоен бронзовой медали чемпионата Европы.

Представитель клуба тяжелой атлетики «Гоязан» поднял в толчке 146 кг и завоевал серебряную медаль.

Магомедали завоевал бронзовую медаль в итоговом рейтинге с общим результатом 266 кг (120+146).

Отметим, что соревнования, в которых принимают участие 415 (198 девушек + 217 юношей) спортсменов из 38 стран, завершится 23 июня.

İdman.biz