21 Июня 2024
RU

Магомедали Мамедзаде завоевал 3 медали на первенстве Европы - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
21 Июня 2024 17:53
51
Магомедали Мамедзаде завоевал 3 медали на первенстве Европы - ФОТО

В греческих Салониках продолжается первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров 15 и 17 лет.

Как сообщает İdman.biz, представитель сборной Азербайджана Магомедали Мамедзаде сегодня вышел на помост.

Свои силы он пробовал в весовой категории 96 кг среди спортсменов до 15 лет.

Наш спортсмен в рывке поднял 120 кг и был удостоен бронзовой медали чемпионата Европы.

Представитель клуба тяжелой атлетики «Гоязан» поднял в толчке 146 кг и завоевал серебряную медаль.

Магомедали завоевал бронзовую медаль в итоговом рейтинге с общим результатом 266 кг (120+146).

Отметим, что соревнования, в которых принимают участие 415 (198 девушек + 217 юношей) спортсменов из 38 стран, завершится 23 июня.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы - 3 золотые медали - ФОТО
20 Июня 17:38
Тяжелая атлетика

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы - 3 золотые медали - ФОТО

Продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юношей 15 и 17 лет, проходящий в греческих Салониках
Иса Алиев завоевал золото на чемпионате Европы - ФОТО
19 Июня 13:23
Тяжелая атлетика

Иса Алиев завоевал золото на чемпионате Европы - ФОТО

Продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юношей 15 и 17 лет
3 медали от Эльмана Курданова - ФОТО
18 Июня 23:20
Тяжелая атлетика

3 медали от Эльмана Курданова - ФОТО

Он завоевал серебро в сумме двоеборья 224 кг (100 кг + 124 кг)
Малика Бичекуева завоевала 2 бронзовые медали
16 Июня 21:53
Тяжелая атлетика

Малика Бичекуева завоевала 2 бронзовые медали

Наша команда сегодня завоевала вторую медаль
Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО
16 Июня 20:34
Тяжелая атлетика

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО

В греческих Салониках продолжается чемпионат Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет
Рахман Мардалиев остался без медали
16 Июня 16:16
Тяжелая атлетика

Рахман Мардалиев остался без медали

Bо второй день соревнований Рахман Мардалиев поднялся на помост

Самое читаемое

Наша сборная завоевала 1 золото и 1 бронзу
19 Июня 21:11
Дзюдо

Наша сборная завоевала 1 золото и 1 бронзу

На пьедестал почета поднялись две представительницы женской сборной Азербайджана по борьбе
С кем встретится "Карабах" в Лиге Чемпионов? - ЖРЕБИЙ БРОШЕН
19 Июня 14:15
Азербайджанский футбол

С кем встретится "Карабах" в Лиге Чемпионов? - ЖРЕБИЙ БРОШЕН

Команда, которую тренирует Гурбан Гурбанов, начнет евросезон на выезде
ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО
18 Июня 21:56
Евро-2024

ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 началась борьба в группе F
Кто поедет в Париж? Дзюдоисты определяют состав
20 Июня 15:17
Дзюдо

Кто поедет в Париж? Дзюдоисты определяют состав

Наша команда будет представлена в дзюдо во всех семи категориях у мужчин и в двух у женщин