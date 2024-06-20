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Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы - 3 золотые медали - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
20 Июня 2024 17:38
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Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы - 3 золотые медали - ФОТО

Продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юношей 15 и 17 лет, проходящий в греческих Салониках.

Как сообщает İdman.biz, сегодня в соревнованиях приняли участие члены сборной Азербайджана Аллахверди Гарагёзов и Аслан Амирасланов.

Они попробовали свои силы в весовой категории 89 кг среди спортсменов до 15 лет.

Гарагёзов занял 5-е место с суммой 225 кг (100+125).

Амирасланов запомнился большим успехом. Наш спортсмен в рывке поднял 114 кг и стал золотым призером чемпионата Европы.

В толчке он поднял 140 кг и обошел всех своих конкурентов.

С общим весом 254 кг (114+140) Аслан завоевал золотую медаль в итоговом зачете, поднялся на вершину пьедестала почета и завершил соревнования с тремя золотыми медалями.

Отметим, что в чемпионате, который завершится 23 июня, участвуют 415 (198 девушек + 217 юношей) спортсменов из 38 стран.

İdman.biz

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