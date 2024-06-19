Иса Алиев завоевал золото на чемпионате Европы - ФОТО

Продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юношей 15 и 17 лет, который проходит в греческих Салониках 15-23 июня.

İdman.biz сообщает, что в соревнованиях также принимает участие сборная Азербайджана.

В емпионате участвуют 415 (198 девушек + 217 юношей) спортсменов из 38 стран.

Сегодня один из наших спортсменов - Иса Алиев вышел на помост. Свои силы он пробовал в весовой категории 73 кг среди спортсменов до 15 лет.

Наш спортсмен в рывке поднял 112 кг и стал лучшим в Европе.

Спортсмен в толчке показал результат 137 кг и завоевал серебряную медаль.

Иса Алиев, показавший в сумме двоеборья 249 кг (112+137), обошел всех своих конкурентов в итоговом зачете и поднялся на вершину пьедестала почета.

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