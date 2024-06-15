16 Июня 2024
RU

Нурай Абилова завоевала серебряную медаль на первенстве Европы

Тяжелая атлетика
Новости
15 Июня 2024 13:50
29
Нурай Абилова завоевала серебряную медаль на первенстве Европы

В греческих Салониках стартовало первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров 15-17 лет.

Как сообщает İdman.biz, от сборной Азербайджана первой в ЕВРО приняла участие Нурай Абилова.

Она боролась в весовой категории 40 кг среди спортсменов до 15 лет. Наша спортсменка подняла в рывке 49 кг и завоевала серебряную медаль. В толчке Нурай подняла 57 кг и заняла 5-е место.

Абилова заняла 4-е место в итоговом рейтинге с суммой 106 кг (49+57).

Отметим, что в соревнованиях, которые завершатся 24 июня, приняли участие 461 (218 девушек + 243 юноши) спортсмен из 36 стран.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Малика Бичекуева завоевала 2 бронзовые медали
21:53
Тяжелая атлетика

Малика Бичекуева завоевала 2 бронзовые медали

Наша команда сегодня завоевала вторую медаль
Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО
20:34
Тяжелая атлетика

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО

В греческих Салониках продолжается чемпионат Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет
Рахман Мардалиев остался без медали
16:16
Тяжелая атлетика

Рахман Мардалиев остался без медали

Bо второй день соревнований Рахман Мардалиев поднялся на помост
Объявлен состав нашей сборной на первенство Европы
7 Июня 15:41
Тяжелая атлетика

Объявлен состав нашей сборной на первенство Европы

В соревнованиях примет участие 461 (218 девушек + 243 юношей) спортсмен из 36 стран
Скидан выиграла очередное золото
22 Мая 22:41
Тяжелая атлетика

Скидан выиграла очередное золото

Азербайджанская спортсменка Анна Скидан добилась очередного успеха
Али Асадов встретился с президентом Международной федерации тяжелой атлетики
13 Мая 20:17
Тяжелая атлетика

Али Асадов встретился с президентом Международной федерации тяжелой атлетики

Hа встрече состоялось обсуждение последовательных мер, реализуемых в целях развития спорта в Азербайджане

Самое читаемое

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО
15 Июня 00:55
Евро-2024

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО

Сегодня стартовал Евро-2024
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Первое золото на "BRICS Sports Games Kazan 2024"
14 Июня 21:40
Каратэ

Первое золото на "BRICS Sports Games Kazan 2024"

Как сообщает İdman.biz, на высшую ступень пьедестала почета поднялась наша каратистка Мадина Садыгова (55 кг)
ЕВРО-2024: Прибыль в 1 миллиард евро. Пиво закончилось
14 Июня 15:18
Евро-2024

ЕВРО-2024: Прибыль в 1 миллиард евро. Пиво закончилось

О большом наплыве туристов свидетельствует и инцидент в одном из мюнхенских баров