Нурай Абилова завоевала серебряную медаль на первенстве Европы

В греческих Салониках стартовало первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров 15-17 лет.

Как сообщает İdman.biz, от сборной Азербайджана первой в ЕВРО приняла участие Нурай Абилова.

Она боролась в весовой категории 40 кг среди спортсменов до 15 лет. Наша спортсменка подняла в рывке 49 кг и завоевала серебряную медаль. В толчке Нурай подняла 57 кг и заняла 5-е место.

Абилова заняла 4-е место в итоговом рейтинге с суммой 106 кг (49+57).

Отметим, что в соревнованиях, которые завершатся 24 июня, приняли участие 461 (218 девушек + 243 юноши) спортсмен из 36 стран.

İdman.biz