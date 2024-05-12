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Кямран Набизаде встретился с президентом IWF - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
12 Мая 2024 10:36
Кямран Набизаде встретился с президентом IWF - ФОТО

Президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) Кямран Набизаде встретился с президентом Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммедом Джалудом.

Как сообщает İdman.biz, в ходе беседы обсуждалось укрепление связей, дружбы, сотрудничества и партнерских отношений между организациями, а также было отмечено, что будущее рассматривается с надеждой.

Было отмечено, что работы, проводимые AAF в последнее время, вносят положительный вклад в развитие тяжелой атлетики как в Азербайджане, так и на международной арене. Вице-президент AAF Фирдовси Умудов подчеркнул важность изучения и применения международного опыта в направлении прогресса этого вида спорта и заявил о необходимости принятия соответствующих шагов.

В ходе визита, организованного по приглашению руководства AAF, Мухаммад Джалуд ознакомится с инфраструктурой тяжелой атлетики в Азербайджане - тренировочными базами сборных Азербайджана по тяжелой атлетике, созданными там условиями, а также соревновательными и другими объектами тяжелой атлетики и залы. В ходе встреч будут обсуждаться применение научных достижений в тяжелой атлетике, подготовка и повышение опыта тренеров, технических работников и медицинского персонала, содействие организации соревнований международного уровня и другие вопросы.

İdman.biz

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