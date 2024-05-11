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Чингиз Гусейнзаде: "Верю, что Рустам вернется в спорт"

Тяжелая атлетика
Новости
11 Мая 2024 16:57
Чингиз Гусейнзаде: "Верю, что Рустам вернется в спорт"

«Снятие фильмов о спорте и спортсменах - один из важнейших вопросов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде на премьере фильма "Это еще не конец - Рустам Иманзаде".

Он подчеркнул, что подобные фильмы играют большую роль в воспитании молодого поколения в Азербайджане:

«Национальный олимпийский комитет уже давно занимается этой работой. Этот фильм занимает особое место. Потому что эта драма посвящена спортсмену, получившему травму на соревнованиях. Таких спортсменов в истории мирового спорта было много и они вновь вернулись в спорт. Те, кто пострадал в авариях в Азербайджане, возобновили свою карьеру. Наш знаменитый боксер Ровшан Гусейнов после тяжелой аварии занял 5-е место на Олимпийских играх. Я желаю того же Рустаму. Я верю, что он вернется в спорт».

Гусейнзаде также коснулся момента, который привлек его внимание в фильме:

«Рустам сказал, что я окажу свою службу Родине, когда придет время. Рустам, для тебя еще ничего не закончилось, но завершилась Карабахская война. Желаю тебе вернуться в спорт и внести свой вклад в дело Родины как солдат».

Отметим, что фильм, посвященный жизни Рустама Иманзаде, создан по инициативе Министерства молодежи и спорта.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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