Состоялась церемония встречи трехкратного серебряного призера чемпионата мира - ВИДЕО - ФОТО

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике, принимавшая участие в чемпионате мира в Пхукете (Таиланд), вернулась домой.

Как сообщает İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев команду и Дадаша Дадашбейли, завоевавшего на соревнованиях 3 серебряные медали, встретили представители Министерства молодежи и спорта, Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, тренеры и спортсмены.

Наш спортсмен поднял 177 кг и завоевал серебряную медаль. Он поднял в рывке 211 кг и добился такого же успеха.

Дадашбейли, поднявший в общей сложности 388 кг (177+211), занял в итоговом зачете 2-е место и завершил соревнования с тремя серебряными медалями.

Отметим, что чемпионат мира, в котором приняли участие 449 (228+231) спортсменов из 110 стран, стал последним лицензионным турниром летних Олимпийских игр Париж-2024.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz